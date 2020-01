Detienen a un hombre acusado de haber empujado a una jubilada para robarle la cartera en Almagro

Se trata de un ciudadano paraguayo de 55 años domiciliado en la localidad bonaerense de Burzaco y con 50 años de residencia en el país.

La detención se concretó tras un allanamiento realizado por la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad tras ser ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron en la casa del sospechoso una bicicleta, el calzado y el morral que se observaron en el video del edificio que captó el ataque, dijeron las fuentes.

El hecho ocurrió el viernes último en avenida Independencia al 4200 cuando la mujer llegó al edificio tras retirar dinero de un banco y un hombre que "dijo que tenía cartas para el encargado" la interceptó en la puerta con fines de robo.

"Yo no sé cómo no me mató, no sé por qué me dio ese empujón", había dicho Inés en diálogo con la prensa sobre el hecho del que fue víctima y que quedó registrado en las cámaras de seguridad y cuyas imágenes se viralizaron.

La jubilada dijo que tras el empujón atinó a levantarse rápidamente para subir al departamento de una amiga, a quien le llevaba 840 pesos que había retirado del banco.