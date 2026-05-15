Megaoperativo en villas de la Ciudad de Buenos Aires dejó 27 detenidos y cinco búnkers cerrados + Agregar ámbito en









Más de 1.500 efectivos participaron de un despliegue realizado en distintos barrios. Hubo secuestro de drogas, clausura de comercios, remoción de vehículos y controles de tránsito.

La Policía de la Ciudad desplegó un operativo simultáneo en 15 barrios populares con más de 1.500 efectivos, controles urbanos y clausuras de comercios. Ministerio de Seguridad

El Gobierno porteño realizó un megaoperativo de seguridad en 15 villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires que dejó un saldo de 27 detenidos, secuestro de drogas y el cierre de cinco búnkers vinculados al narcomenudeo. Del despliegue participaron más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad junto a distintas áreas de control urbano, tránsito y espacio público.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El operativo se desarrolló entre las 19 y las 22 del jueves de manera simultánea en la Villa 31, la 1-11-14, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, INTA-Bermejo, Padre Mugica, Cildañez y Barrio Mitre, entre otros sectores.

Según informaron fuentes oficiales, la mayoría de las detenciones estuvieron vinculadas a infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes. En los procedimientos se secuestraron envoltorios de cocaína, marihuana y pasta base, además de armas, celulares y vehículos. También hubo detenidos por atentado y resistencia a la autoridad, encubrimiento y pedidos de captura vigentes.

OPERATIVO TORMENTA NEGRA La Policía de la Ciudad desplegó un operativo simultáneo en 15 barrios populares con más de 1.500 efectivos, controles urbanos y clausuras de comercios. Ministerio de Seguridad

La Policía de la Ciudad desplegó un operativo simultáneo en 15 barrios populares La Villa 31 concentró seis detenidos y el cierre de un búnker, mientras que en Zavaleta fueron arrestadas cuatro personas y se clausuró otro punto de venta de droga. En la Villa 1-11-14 hubo cuatro detenidos por tenencia de estupefacientes y armas de fuego, mientras que en los barrios 15, INTA, Bermejo y Mugica se concretaron tres detenciones y otro cierre de búnker.

Además de los procedimientos policiales, la Agencia Gubernamental de Control clausuró 25 comercios, en su mayoría locales de venta de celulares presuntamente robados y establecimientos sin habilitación. También se realizaron controles de tránsito que derivaron en el secuestro de 113 motos y 64 autos enviados a depósito por distintas infracciones En paralelo, las autoridades retiraron 35 vehículos abandonados y realizaron tareas de limpieza y remoción de escombros en distintos puntos de los barrios intervenidos. Durante el operativo también participaron divisiones especiales con drones, helicópteros, perros K9 y brigadas antidrogas. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó parte del despliegue en la Villa 31 y sostuvo que se trató de un operativo “sin antecedentes” en la Ciudad. En ese marco, afirmó que el objetivo es “proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires” frente al avance del narcotráfico y el delito. Desde el Ejecutivo porteño señalaron además que el operativo forma parte de una política de “ordenamiento del espacio público” que incluye la recuperación de propiedades usurpadas y el desalojo de manteros en distintos barrios de la Ciudad.