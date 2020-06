Una periodista fue a cubrir una protesta por mayor seguridad e intentaron asaltarla

"Estábamos parados, era imposible acceder. Por lo cual, decidimos con nuestros compañeros dejar los autos en la subida de la Ricchieri en un terraplén y subir caminando. Los camarógrafos me pasaron su ubicación porque llegaron antes”, comenzó relatando Insinga a TN.

“Yo llegué sola e intenté subir al terraplén. Cuando lo estaba haciendo, una persona se me vino encima para querer robarme, me mostró un cuchillo. Yo salí corriendo. Por suerte, un camionero se dio cuenta, tocó bocina fuerte y la persona que me quiso robar se fue y yo pude resguardarme en el remis", relató la periodista.

Para concluir, explico que le consultaron si quería volver, pero ya estaba ahí y decidió continuar con su trabajo. “Esta es nuestra vocación de servicio y es importante mostrar lo que está pasando. Lo que a mí me ocurrió fue insignificante al lado de lo que viven estas personas. Acá el problema es que hay madres que no saben si van a poder acostar a sus hijos por las noches", informó.