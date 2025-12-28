Semana de pagos para jubilados y pensionados de IPS: los días de cobro de diciembre 2025 + Seguir en









El organismo previsional confirmó las fechas para el pago de los haberes correspondientes al último mes del año.

Calendario de pagos de jubilados y pensionados bonaerenses. IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires cumple un rol clave en la seguridad social, garantizando el pago regular de los haberes a jubilados y pensionados bonaerenses. Su esquema de liquidaciones busca brindar previsibilidad y orden a quienes dependen de estos ingresos mes a mes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este cierre de 2025, el organismo avanza con el pago de los haberes de diciembre, luego de haber acreditado el medio aguinaldo correspondiente. De esta manera, los beneficiarios cuentan con un alivio económico adicional en una etapa del año marcada por mayores gastos.

Jubilados IPS Las fechas clave que tienen que saber los beneficiarios del IPS. Créditos: Instituto de Previsión Social IPS: calendario de pagos del mes de diciembre 2025 para jubilados y pensionados Con el objetivo de facilitar la organización de los beneficiarios, el IPS dio a conocer el cronograma de cobro de los haberes correspondientes a diciembre 2025. Las fechas están definidas según la terminación del DNI de cada jubilado y pensionado, y se desarrollan a lo largo de dos jornadas consecutivas.

Lunes 29 de diciembre: cobran jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Martes 30 de diciembre: cobran jubilados y pensionados con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Desde el organismo previsional recordaron que la fecha límite para el cobro por ventanilla de los haberes de diciembre será el 23 de enero de 2026, plazo pensado para quienes no perciben sus ingresos a través de cuenta bancaria.

Temas Jubilados

IPS