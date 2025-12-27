Más de 5 mil usuarios sin luz en el AMBA en un día de altas temperaturas + Seguir en









Los cortes se concentran en el sur de la Ciudad y el conurbano bonaerense, en una jornada con consumo récord y presión sobre la red de distribución eléctrica.

La mayor cantidad de interrupciones se registra en zonas bajo la concesión de Edesur, según datos oficiales. Reuters

Las altas temperaturas y el incremento sostenido del consumo eléctrico provocan este sábado interrupciones en el suministro de energía en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con más de 5 mil usuarios sin luz, de acuerdo con datos oficiales actualizados.

Las complicaciones se concentran principalmente en zonas del sur de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, donde durante la tarde se multiplican los cortes, tanto programados como interrupciones imprevistas, en el marco de una jornada atravesada por el calor extremo.

Según información del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Edesur registra 3.476 usuarios afectados, mientras que Edenor reporta 1.630 clientes sin suministro dentro de su área de concesión.

Entre los partidos del sur del conurbano con mayores incidencias figuran Quilmes, Avellaneda, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Almirante Brown. En la Ciudad de Buenos Aires, San Telmo aparece como el barrio con más usuarios sin servicio eléctrico.

En contraste, la zona norte porteña presenta un nivel de afectación menor, con cortes puntuales en Palermo. En el norte del AMBA, el servicio se mantiene mayormente estable, aunque se reportan interrupciones aisladas en Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas, y en San Justo, en La Matanza.

Alerta por calor extremo: 8 consejos para protegerse de las temperaturas extremas En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas para el AMBA y amplias zonas de la provincia de Buenos Aires. Durante la jornada, las marcas térmicas superan los 35 grados, un escenario que incrementa la demanda energética y tensiona el sistema de distribución. Frente a este fenómeno, existe una serie de medidas recomendadas para minimizar riesgos. Aumentar la ingesta de agua. Mantener una ingesta frecuente ayuda a mantener la hidratación adecuada y a evitar golpes de calor. Se recomienda consumir agua incluso si no se realiza actividad física intensa y no se debe esperar a tener sed .

Mantener una ingesta frecuente ayuda a mantener la hidratación adecuada y a evitar golpes de calor. Se recomienda consumir agua incluso si no se realiza actividad física intensa y . Evitar la exposición solar directa . Se debe restringir el contacto en las horas más fuertes de sol, entre las 10 y las 16 horas, ya que la radiación intensa puede generar deshidratación, quemaduras y agotamiento.

. Se debe restringir el contacto en las horas más fuertes de sol, entre las 10 y las 16 horas, ya que la radiación intensa puede generar Prestar atención a los grupos de riesgo . Niños, bebés, personas mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas requieren especial cuidado . Se aconseja prestar atención a signos de agotamiento o deshidratación.

. Niños, bebés, personas mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas requieren . Se aconseja prestar atención a Evitar bebidas y comidas que dificulten la hidratación. Limitar el consumo de alcohol, bebidas con cafeína o muy azucaradas y comidas abundantes que aumenten la sensación de calor y dificulten la digestión.

Limitar el consumo de y comidas abundantes que aumenten la sensación de calor y dificulten la digestión. Incorporar frutas y verduras . Aumentar la ingesta de alimentos frescos y ricos en agua, como frutas y verduras, aportan hidratación y vitaminas esenciales durante las olas de calor.

. Aumentar la ingesta de alimentos frescos y ricos en agua, como frutas y verduras, aportan hidratación y vitaminas esenciales durante las olas de calor. Reducir la actividad física . Evitar esfuerzos innecesarios, especialmente durante las horas de mayor calor. Si se realiza ejercicio, hacerlo temprano por la mañana o al atardecer y en lugares ventilados.

. Evitar esfuerzos innecesarios, especialmente durante las horas de mayor calor. Si se realiza ejercicio, hacerlo temprano por la mañana o al atardecer y en lugares ventilados. Vestimenta adecuada. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros, ayuda a disminuir la temperatura corporal y la exposición directa al sol.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros, ayuda a disminuir la temperatura corporal y la exposición directa al sol. Permanecer en espacios frescos. Siempre que sea posible, quedarse en lugares ventilados o con aire acondicionado. Si no se dispone de estas alternativas, se recomienda permanecer a la sombra y evitar corrientes de calor directo.