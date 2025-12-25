Los jubilados de ANSES reciben un pago extra en diciembre que no seguirá en enero 2026 + Seguir en









El organismo previsional aclaró las dudas sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC) y su continuidad.

El pago extra de ANSES que no continuará en enero 2026.

Los jubilados y pensionados reciben en diciembre de 2025 un ingreso adicional, que no se repetirá en enero del próximo año. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que este refuerzo económico forma parte de los haberes de fin de año, pero desaparecerá del calendario de pagos en el primer mes de 2026.

El aguinaldo es un alivio para los beneficiarios en un contexto de alta inflación. Sin embargo, su carácter temporal obliga a los jubilados a planificar sus finanzas para enero, cuando sólo cobrarán el haber mensual actualizado y, en caso de confirmarse, el bono de refuerzo de $70.000.

ANSES.jpg De cuánto fue el aguinaldo de ANSES para jubilados en diciembre 2025 El aguinaldo se calcula como el 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año. En diciembre de 2025, los montos quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39).

Jubilación máxima: $2.293.160,10 (con aguinaldo: $3.439.000).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $272.624,77 (con bono y aguinaldo: $479.055,51).

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $238.615,71 (con bono y aguinaldo: $427.923,57).

Pensión Madre de 7 hijos: $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39). Estos valores incluyen el ajuste del 2,34% aplicado en diciembre, más el bono de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos. El aguinaldo suma un ingreso adicional que ayuda a enfrentar los gastos de fin de año, pero no se mantendrá en enero.

Monto de las jubilaciones en enero 2026 En enero de 2026, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,5%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. Con este ajuste, los nuevos montos serán:

Jubilación mínima: $349.400.

Jubilación máxima: $2.350.000 (estimada según el ajuste proporcional). Si se confirma el bono de refuerzo de $70.000, el monto mínimo alcanzará los $419.400. Sin embargo, este ingreso extra depende de la aprobación oficial, ya que no está garantizado para todos los beneficiarios. El aguinaldo no formará parte de los pagos de enero, por lo que los jubilados recibirán únicamente el haber mensual actualizado y, en su caso, el bono. ¿Sigue el bono de $70.000? Una de las principales dudas de los jubilados es si el Gobierno continuará otorgando el bono extraordinario. Si bien hasta el momento no hubo una confirmación formal por parte de ANSES, las proyecciones indican que el adicional de $70.000 seguiría pagándose junto con los haberes mínimos durante enero de 2026. En caso de mantenerse, el bono se acreditará de forma automática junto con el haber mensual y estará destinado a los jubilados que cobran la mínima, a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

