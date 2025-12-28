Prime Video apuesta al cine bélico europeo con "Der Tiger", su estreno alemán de enero de 2026 + Seguir en









Una nueva historia de la segunda guerra del cine europeo pasa a la plataforma de streaming para el público mundial.

"Der Tiger": la nueva película alemana de la segunda guerra mundial, que llega a Prime Video.

Prime Video fijó el 2 de enero de 2026 como fecha de estreno global para "Der Tiger" ("The Tank" en inglés), un thriller antibélico. La película, dirigida por Dennis Gansel, es la primera producción original alemana de Amazon en debutar primero en cines antes de llegar al servicio de streaming. Su estreno limitado en salas CineStar ocurrió el 18 de septiembre de 2025.

El filme explora un episodio oscuro de la Segunda Guerra Mundial, centrado en la tripulación de un tanque Tiger durante una misión secreta en el Frente Oriental en 1943. La trama combina la tensión del combate con un análisis psicológico de los soldados, cuyos miedos y alucinaciones se intensifican por el consumo de metanfetamina suministrada por la Wehrmacht. Esta mezcla de acción y drama transforma la misión en un viaje hacia la oscuridad moral de la guerra.

der-tiger-2025 Prime video De qué trata "Der Tiger" "Der Tiger" transcurre en un contexto histórico real, pero aborda la guerra desde una perspectiva antibélica y crítica. La historia sigue a un grupo de soldados alemanes que deben infiltrarse detrás de las líneas enemigas en territorio soviético.

Lo que comienza como una operación militar se convierte en una prueba de supervivencia física y mental, donde los efectos de las drogas y el estrés desatan paranoia y conflictos internos.

El director Dennis Gansel comparó la película con "Das Boot", otro clásico del cine bélico alemán que retrata la crudeza de la guerra desde una mirada íntima y humana. Gansel destacó que el objetivo fue mostrar la "locura de la guerra", un tema que cobró relevancia inesperada tras el estallido de nuevos conflictos en Europa. La película no glorifica el combate, sino que expone sus consecuencias devastadoras en los soldados.

Tráiler de "Der Tiger" Embed - Der Tiger | Official Trailer Reparto de "Der Tiger" El elenco de "Der Tiger" está encabezado por: David Schütter en el papel principal.

Laurence Rupp como uno de los tripulantes del tanque.

Leonard Kunz.

Sebastian Urzendowsky.

Yoran Leicher.

Tilman Strauß.

André M. Hennicke.