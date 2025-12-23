SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de diciembre 2025 - 08:00

ANSES continúa con los últimos pagos del año

El organismo previsional finaliza con las acreditaciones de los haberes actualizados del último mes del 2025.

ANSES: los montos finales de diciembre 2025 para todas las prestaciones.

ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza los pagos correspondientes a diciembre de 2025. Los beneficiarios recibirán sus haberes con un aumento del 2,34%, que incluye el aguinaldo y, en algunos casos, un bono de $70.000. Este incremento busca compensar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en las prestaciones, lo que permite ajustes más frecuentes frente a la inflación. Sin embargo, el Sueldo Anual Complementario (SAC) no alcanza a todas las asignaciones, ya que sólo corresponde a jubilados, pensionados y algunas prestaciones contributivas.

ANSES billetes.webp

Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre

Los montos finales para las prestaciones del organismo previsional:

Jubilaciones

Las jubilaciones recibieron un aumento del 2,34% en diciembre. Los montos actualizados son:

  • Jubilación mínima: $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39)

  • Jubilación máxima: $2.293.160,10 (con aguinaldo: $3.439.000)

Pensiones

Las pensiones también se ajustaron según el mismo porcentaje. Los valores quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77 (con bono y aguinaldo: $479.055,51)

  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $238.615,71 (con bono y aguinaldo: $427.923,57)

  • Pensión Madre de 7 hijos: $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39)

Asignaciones familiares

Las asignaciones familiares también recibieron el ajuste del 2,34%. Los nuevos montos son:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.471,72 por menor (pago mensual: $97.974, con retención del 20% hasta presentar la Libreta AUH)

  • Asignación por Hijo con Discapacidad: $398.775,21 (pago mensual: $318.957,60, con retención del 20%)

  • Asignación por Embarazo: $122.467 (pago mensual: $97.974)

Extras de la AUH

  • Tarjeta Alimentar:

    • Un hijo: $52.250

    • Dos hijos: $81.936

    • Tres o más hijos: $108.062

  • Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años

Los beneficiarios de la AUH reciben el 80% del monto total, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la Libreta AUH.

ANSES-plata-01.jpg

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

Los pagos se acreditan según la terminación del DNI del titular. El calendario para los últimos depósitos de diciembre es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo:

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad:

  • DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):

  • Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

