La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza los pagos correspondientes a diciembre de 2025. Los beneficiarios recibirán sus haberes con un aumento del 2,34%, que incluye el aguinaldo y, en algunos casos, un bono de $70.000. Este incremento busca compensar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.
ANSES continúa con los últimos pagos del año
El organismo previsional finaliza con las acreditaciones de los haberes actualizados del último mes del 2025.
-
Cómo obtener el 20% retenido por ANSES antes que termine el año
-
PNC por discapacidad: cuáles son los cambios para 2026
El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en las prestaciones, lo que permite ajustes más frecuentes frente a la inflación. Sin embargo, el Sueldo Anual Complementario (SAC) no alcanza a todas las asignaciones, ya que sólo corresponde a jubilados, pensionados y algunas prestaciones contributivas.
Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre
Los montos finales para las prestaciones del organismo previsional:
Jubilaciones
Las jubilaciones recibieron un aumento del 2,34% en diciembre. Los montos actualizados son:
-
Jubilación mínima: $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39)
Jubilación máxima: $2.293.160,10 (con aguinaldo: $3.439.000)
Pensiones
Las pensiones también se ajustaron según el mismo porcentaje. Los valores quedaron definidos de la siguiente manera:
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77 (con bono y aguinaldo: $479.055,51)
Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $238.615,71 (con bono y aguinaldo: $427.923,57)
Pensión Madre de 7 hijos: $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39)
Asignaciones familiares
Las asignaciones familiares también recibieron el ajuste del 2,34%. Los nuevos montos son:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.471,72 por menor (pago mensual: $97.974, con retención del 20% hasta presentar la Libreta AUH)
Asignación por Hijo con Discapacidad: $398.775,21 (pago mensual: $318.957,60, con retención del 20%)
Asignación por Embarazo: $122.467 (pago mensual: $97.974)
Extras de la AUH
-
Tarjeta Alimentar:
-
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
-
Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años
Los beneficiarios de la AUH reciben el 80% del monto total, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la Libreta AUH.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025
Los pagos se acreditan según la terminación del DNI del titular. El calendario para los últimos depósitos de diciembre es el siguiente:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo:
- DNI terminados en 0: 10 de diciembre
- DNI terminados en 1: 11 de diciembre
- DNI terminados en 2: 12 de diciembre
- DNI terminados en 3: 15 de diciembre
- DNI terminados en 4: 16 de diciembre
- DNI terminados en 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6: 18 de diciembre
- DNI terminados en 7: 19 de diciembre
- DNI terminados en 8: 22 de diciembre
- DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad:
- DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero
Dejá tu comentario