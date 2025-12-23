ANSES continúa con los últimos pagos del año + Seguir en









El organismo previsional finaliza con las acreditaciones de los haberes actualizados del último mes del 2025.

ANSES: los montos finales de diciembre 2025 para todas las prestaciones. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza los pagos correspondientes a diciembre de 2025. Los beneficiarios recibirán sus haberes con un aumento del 2,34%, que incluye el aguinaldo y, en algunos casos, un bono de $70.000. Este incremento busca compensar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

El Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales en las prestaciones, lo que permite ajustes más frecuentes frente a la inflación. Sin embargo, el Sueldo Anual Complementario (SAC) no alcanza a todas las asignaciones, ya que sólo corresponde a jubilados, pensionados y algunas prestaciones contributivas.

ANSES billetes.webp Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre Los montos finales para las prestaciones del organismo previsional:

Jubilaciones Las jubilaciones recibieron un aumento del 2,34% en diciembre. Los montos actualizados son:

Jubilación mínima: $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39)

Jubilación máxima: $2.293.160,10 (con aguinaldo: $3.439.000) Pensiones Las pensiones también se ajustaron según el mismo porcentaje. Los valores quedaron definidos de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77 (con bono y aguinaldo: $479.055,51)

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $238.615,71 (con bono y aguinaldo: $427.923,57)

Pensión Madre de 7 hijos: $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39) Asignaciones familiares Las asignaciones familiares también recibieron el ajuste del 2,34%. Los nuevos montos son: Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.471,72 por menor (pago mensual: $97.974, con retención del 20% hasta presentar la Libreta AUH)

Asignación por Hijo con Discapacidad: $398.775,21 (pago mensual: $318.957,60, con retención del 20%)

Asignación por Embarazo: $122.467 (pago mensual: $97.974) Extras de la AUH Tarjeta Alimentar:

Un hijo: $52.250



Dos hijos: $81.936



Tres o más hijos: $108.062

Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años Los beneficiarios de la AUH reciben el 80% del monto total, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la Libreta AUH. ANSES-plata-01.jpg ambito.com Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 Los pagos se acreditan según la terminación del DNI del titular. El calendario para los últimos depósitos de diciembre es el siguiente: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero