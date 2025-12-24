Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: quiénes cobran el 30 de diciembre de 2025 + Seguir en









En el último mes del año hay buenas noticias para los jubilados y pensionados cordobeses. Conocé de qué se tratan.

Imagen: Freepik

Lo mejor de diciembre es que llega el segundo medio aguinaldo o sueldo anual complementario (SAC). Pero en la provincia de Córdoba, esta no es la única buena noticia. Desde el gobierno provincial, se decidió, además, brindar un bono extraordinario para reforzar el bolsillo de los jubilados y pensionados para afrontar los gastos festivos.

De esta manera, será un mes donde los beneficiarios del sistema previsional podrán percibir una mayor suma de dinero. Si bien el segundo medio aguinaldo fue liquidado el día lunes 22 de diciembre, todavía resta el cobro de haberes correspondientes a este mes.

Jubilados de Córdoba Buenas noticias para los jubilados cordobeses. Imagen: Freepik Diciembre 2025: cuándo comienzan los pagos de haberes para los jubilados y pensionados de Córdoba Además del bono extraordinario de carácter bimestral de 100 mil pesos mensuales, los jubilados y pensionados recibieron el segundo medio aguinaldo durante diciembre. Lo que resta es saber cuándo cobrarán los haberes. Desde la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba, ya confirmaron esta información.

Se liquidarán el día 30 de diciembre. Y sumando todos los beneficios percibidos, los jubilados promediarán un pago de 1.700.000 pesos durante este mes, una cifra que puede no alcanzar a cubrir las expectativas, pero está muy por encima de la media nacional.

Los beneficiarios de la Caja de jubilaciones y pensiones de Córdoba percibirán beneficios extraordinarios. Imagen: Freepik

