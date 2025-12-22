Aguinaldo IPS: ¿Quiénes son los jubilados que cobran este 22 de diciembre? + Seguir en









Este lunes comienza la liquidación del Sueldo Anual Complementario. Conocé qué beneficiarios lo percibirán.

La provincia de Buenos Aires confirmó el día de pago de aguinaldo. Imagen: IPS

En la provincia de Buenos Aires el organismo previsional de la mayoría de los jubilados y pensionados es el Instituto de Previsión Social (IPS). Este organismo se encarga, tanto de la recaudación de los aportes de los trabajadores, como de la administración de los fondos y el pago de las jubilaciones y pensiones.

Por este motivo, todos los jubilados y pensionados están atentos a sus comunicaciones. Por suerte, llegó la semana que todos esperaban y se confirmó la fecha de liquidación del aguinaldo. Llegó justo antes de la Navidad y estos son los beneficiarios que tendrán en sus cuentas acreditado el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Jubilados IPS Buenas noticias para los beneficiarios bonaerenses. IPS IPS: calendario de pagos del mes de diciembre 2025 para jubilados y pensionados Normalmente, el IPS se organiza en diferentes días para la liquidación de haberes, con el objetivo de brindar un mejor orden en su servicio. Pero para esta ocasión, la fecha de liquidación será la misma para todos. Tanto los jubilados cuyo número de documento finalice en 0, 1, 2 y 3 (que suelen ser los primeros en cobrar) como aquellos que finalicen sus DNI en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cobrarán el lunes 22 de diciembre.

También lo harán todos aquellos que perciban pensiones no contributivas. Y el organismo previsional recordó que la fecha límite para acceder al pago por ventanilla será el día 23 de enero de 2026. Por último, aquellos que cobren en BAPRO, encontrarán el dinero acreditado el día 20 de diciembre.

