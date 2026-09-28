Cuántos feriados nacionales quedan en 2026, incluído el de la visita del papa León XIV a la Argentina + Agregar ámbito en









El Gobierno formalizó un nuevo día no laborable por la llegada del Pontífice por el país. Cómo se reordena el esquema de feriados para lo que resta del año.

Las fechas que restan en el calendario oficial y los fines de semana largos confirmados. Depositphotos

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 1103/2026 un nuevo feriado nacional para el próximo lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida busca ordenar la logística y la seguridad durante la estadía del Sumo Pontífice, que estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre en el país.

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Con esta fecha especial, el calendario oficial suma un descanso clave antes del cierre del año. De esta forma, todavía restan varios días festivos en el almanaque, repartidas entre jornadas inamovibles, trasladables y no laborables.

Magnific Oficializaron los feriados por la visita del Papa a la Argentina La llegada de León XIV movilizó una estructura especial que incluye un feriado nacional el lunes 9 de noviembre. Esto garantiza el cese de tareas bancarias, escolares y administrativas en todo el país.

Por su parte, los asuetos locales para los días posteriores alcanzarán el martes 10 a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, y el miércoles 11 a la provincia de Buenos Aires.

La visita del Pontífice incluirá misas masivas, reuniones institucionales con el presidente Javier Milei y encuentros con sectores sociales y religiosos. Ante el importante despliegue de seguridad, las autoridades porteñas ya adelantaron que habrá cierres de tránsito y zonas de exclusión en los alrededores de Libertador y el Monumento de los Españoles.

Cuál es el próximo feriado Antes de la llegada del Papa, el descanso más cercano es el del lunes 12 de octubre por el Día de la Raza (anteriormente denominado Día del Respeto a la Diversidad Cultural). Al caer a inicio de la semana, genera un fin de semana largo de tres días seguidos junto al sábado 10 y el domingo 11. Para quienes deban trabajar durante esa jornada rige la Ley de Contrato de Trabajo. De esta manera, el empleador debe abonar la jornada doble. Calendario oficial de feriados 2026 en Argentina Para lo que resta del año, el esquema de feriados en todo el país queda estructurado de la siguiente forma: Feriados inamovibles Lunes 9 de noviembre : Visita del papa León XIV a la Argentina

: Visita del papa León XIV a la Argentina Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

: Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 12 de octubre : Día de la Raza / Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día de la Raza / Día del Respeto a la Diversidad Cultural Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20) Días no laborables Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos

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