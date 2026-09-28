Neuquén implementará peajes para el mantenimiento de las rutas: quiénes quedarán eximidos de pagar

Lo anunció el gobernador Rolando Figueroa al realizar un repaso de sus primeros 1.000 días de gestión. El sistema comenzará a funcionar en enero del 2027 y no utilizará cabinas. Qué pasará con camiones y vehículos particulares.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , anunció la puesta en marcha de un sistema provincial de peajes que comenzará a funcionar en enero de 2027 sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de Picada 19. El esquema estará orientado principalmente al transporte de carga y al tránsito proveniente de otras jurisdicciones.

La medida forma parte del Plan Vial Neuquino , uno de los principales proyectos de infraestructura de la gestión de Figueroa. Según el balance presentado por el gobernador al cumplirse 1.000 días de gestión, la provincia contabiliza 1.075 obras ejecutadas , en construcción o licitadas con financiamiento propio.

El Plan Vial contempla la pavimentación de 1.000 kilómetros de nuevas rutas y la repavimentación de otros 650 kilómetros . Figueroa calificó el programa como “histórico” y destacó que, desde la creación de la provincia, se habían construido unos 1.050 kilómetros de rutas pavimentadas.

La administración neuquina busca además avanzar en un esquema de prefinanciamiento junto con las empresas que operan en Vaca Muerta para extender la red vial hacia distintas regiones de la provincia y hasta el límite con Chile.

El sistema de cobro utilizará tecnología free flow , que permite registrar el paso de los vehículos sin necesidad de detenerlos en cabinas. También se instalarán básculas dinámicas para controlar el peso de los camiones mientras circulan.

Figueroa aseguró que los vehículos particulares radicados en Neuquén estarán exentos. “La gente de Neuquén no va a pagar peaje”, afirmó el gobernador, quien planteó que el objetivo es cobrar principalmente a los camiones de otras jurisdicciones, incluidos los que atraviesan territorio neuquino en el corredor Chile-Chile.

El esquema también contempla beneficios para los camiones patentados en la provincia. En tanto, las modalidades de pago, la adhesión a los sistemas de telepase y otros detalles operativos todavía deben ser definidos.

Los camiones radicados en Neuquén tendrán beneficios para pagar los peajes.

El primer puesto de cobro se instalará en la Ruta Provincial 7, a la altura de Picada 19. En ese lugar ya funciona una balanza tradicional, pero la provincia prevé incorporar un sistema dinámico que permitirá pesar a los camiones en movimiento, sin que tengan que detenerse.

El objetivo es vincular el cobro del peaje con el mantenimiento de las rutas y con el impacto que genera el transporte pesado sobre la infraestructura vial.

El proyecto cuenta con el respaldo mayoritario de los legisladores neuquinos y se encuadra en la Ley 3439, sancionada a partir de una iniciativa enviada por Figueroa en 2024. La norma creó el Fondo Vial y habilitó al Poder Ejecutivo a ejecutar, concesionar, mantener y explotar obras viales mediante el cobro de contribuciones de peaje.

Con este esquema, el Gobierno provincial busca generar recursos propios para sostener la infraestructura mientras avanza con un programa de pavimentación que, según Figueroa, permitirá ampliar de manera significativa la red de rutas de Neuquén.

El cruce de Rolando Figueroa y Alfonso Prat Gay

Esta semana, el gobernador Rolando Figueroa tuvo un cruce en las redes sociales con el exministro de Economía de Mauricio Macri Alfonso Prat Gay, quien había advertido que el boom de Vaca Muerta "no derrama ni en Neuquén".

Prat-Gay contó que visitó pequeñas y medianas empresas y otros sectores de la economía neuquina, pero reconoció que no llegó a Añelo, uno de los principales centros de la actividad hidrocarburífera. “El humor que yo me encontré no era un humor de una economía que estaba en franca expansión”, sostuvo el economista.

Figueroa respondió: “Te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco”.

El gobernador acompañó el mensaje con un informe de la Fundación Mediterránea que analiza justamente cuánto del crecimiento de las actividades exportadoras se traslada al resto de las economías provinciales. En el caso de Neuquén, el estudio identifica a la provincia como un caso de “derrame amplio”: no solo crece el sector de petróleo y gas, sino también los bienes transables y las demás actividades económicas.