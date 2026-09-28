La confianza en el Gobierno cayó 5,9% en septiembre y tocó su nivel más bajo con Javier Milei

El ICG se ubicó en 1,94 puntos, el menor registro de la gestión junto con septiembre de 2025 y julio de 2026. Los cinco componentes del índice registraron descensos y el deterioro acumulado desde fines de 2025 alcanza al 21,4%.

Javier Milei enfrenta uno de sus peores momentos en términos de imagen y confianza en el rumbo de gestión. según la Universidad Di Tella.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 1,94 puntos , lo que representa una disminución del 5,9% respecto de agosto y marca el menor nivel de la presidencia de Javier Milei, junto con los registros de septiembre de 2025 y julio de 2026.

Desde fines del año pasado, el indicador acumula una baja del 21,4% , aunque el informe señala que la mayor parte de ese deterioro se produjo durante los primeros cinco meses de 2026. Desde entonces, el índice se mantuvo alrededor de los 2 puntos, con variaciones mensuales moderadas.

La caída de septiembre fue transversal. Los cinco componentes que integran el ICG registraron retrocesos respecto del mes anterior. La mayor disminución correspondió a la preocupación por el interés general, que cayó 12,3% y se ubicó en 1,50 puntos . Le siguió la evaluación general del Gobierno, con una baja de 9,3%, hasta 1,60 puntos .

También descendieron los indicadores vinculados con la honestidad, la capacidad para resolver problemas y la eficiencia. Honestidad quedó en 2,45 puntos , con una caída del 2,9%; Capacidad para resolver problemas se ubicó en 2,20 puntos, un 4% menos; mientras que Eficiencia alcanzó 1,94 puntos, con un descenso del 3,5%.

El informe también muestra una comparación con otras administraciones. En el mes 33 de gestión, Milei registra un ICG de 1,94 puntos, por debajo del nivel que había alcanzado Néstor Kirchner en el mismo momento, de 2,62 puntos. En cambio, el registro actual se encuentra por encima de los valores correspondientes a Cristina Kirchner en su primer y segundo mandato, Mauricio Macri y Alberto Fernández en ese mismo tramo de sus respectivas gestiones.

En términos de promedio, el ICG de la gestión Milei descendió a 2,34 puntos, su registro más bajo hasta el momento. El informe de la Universidad Di Tella señala que, como referencia, durante el mismo tramo de sus gestiones los promedios habían sido de 2,47 puntos para Mauricio Macri y de 1,86 para Alberto Fernández.

Cómo varió la confianza según el perfil de los encuestados

La evolución del índice también mostró diferencias según género. Entre los hombres, la confianza se ubicó en 2,19 puntos, con una baja del 3%, mientras que entre las mujeres fue de 1,62 puntos, después de una caída del 9,2%. La brecha de género quedó así en 0,57 puntos, levemente por encima de la registrada en agosto.

Por edad, el segmento de entre 18 y 29 años volvió a mostrar el nivel más alto del ICG, con 2,30 puntos. Sin embargo, también fue el grupo que registró la mayor caída mensual, del 17,9%. La propia Universidad Di Tella advierte que este movimiento puede estar influido por el error muestral, debido a que se trata del segmento con menor cantidad de casos.

Por ubicación geográfica, el mayor nivel de confianza volvió a registrarse entre quienes viven en el interior del país, con 2,06 puntos, aunque también allí hubo una caída del 8,4%. En la Ciudad de Buenos Aires el índice fue de 1,84 puntos, mientras que en el Gran Buenos Aires alcanzó 1,72 puntos.

Otro dato que aparece en el estudio está relacionado con la situación de seguridad. El ICG fue mayor entre quienes afirmaron que ellos o sus familias no fueron víctimas de delitos durante los últimos 12 meses, con 2,12 puntos, frente a 1,41 puntos entre quienes sí atravesaron una situación de victimización. La diferencia se profundizó respecto del mes anterior.

La percepción sobre el futuro económico también mantiene una relación marcada con la confianza en el Gobierno. Entre quienes creen que la economía mejorará durante los próximos doce meses, el ICG llegó a 4,03 puntos. Entre quienes consideran que permanecerá igual fue de 2,40 puntos, mientras que entre quienes anticipan un empeoramiento cayó hasta 0,38 puntos.

El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores sobre una muestra de 1.000 casos en 39 localidades de todo el país. La encuesta alcanzó a población mayor de 18 años residente en ciudades de más de 10.000 habitantes y se realizó entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026. El error estándar informado para el total de la muestra es de ±0,06 y el intervalo de confianza del 95% se ubica entre 1,81 y 2,06 puntos.