Parque solar, farmacéutica y energía eólica: los anuncios de inversión que trajo Axel Kicillof de Nueva York

Desde la Provincia confirmaron que tres empresas estadounidenses anticiparon desembolsos en territorio bonaerense, afirmaron que los bonistas se mostraron conformes con los pagos y destacaron que hubo un pedido de colaboración del alcalde Zohran Mamdani.

El Gobierno bonaerense hizo este lunes un balance de la gira de Axel Kicillof por Nueva York. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco , aseguró en conferencia de prensa que el viaje "superó nuestras expectativas" y dio a conocer que tres empresas estadounidenses adelantaron planes de inversión en territorio bonaerense : un parque solar con almacenamiento en baterías, la ampliación de un proyecto eólico y nuevas inversiones de una farmacéutica .

Según detalló el funcionario, la agenda económica tuvo dos instancias. La primera fue un encuentro con fondos de inversión tenedores de bonos de la provincia, con los que el gobernador ya se había reunido antes. "Nos parecía bueno tener otra reunión, para conocer cuáles son los proyectos para lo que queda de mandato" , explicó. Participaron representantes de diez fondos, entre ellos Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete, y también asistió BlackRock, aunque no posee bonos de la provincia.

Bianco formuló esas declaraciones al encabezar una conferencia de prensa en la Gobernación, en La Plata, acompañado por los ministros de Salud, Nicolás Kreplak ; de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis ; y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz .

Allí, el ministro afirmó que los inversores quedaron "muy contentos con los bonos de la provincia" y recordó que todos participaron de manera voluntaria de la reestructuración de deuda de 2020 y 2021. "Tras hacer una extensión de los plazos de cuatro años, luego de revisar las tasas de interés con que se había endeudado la Provincia, un endeudamiento en dólares que había hecho la exgobernadora María Eugenia Vidal, estamos pagando todas las cuotas y vencimientos en tiempo y forma" , sostuvo. Y precisó: "PBA todos los marzos y septiembres desde 2024 paga 420 millones de dólares. En total son 840 millones por la reestructuración de una deuda que heredamos".

La deuda reestructurada en 2021 rondaba los 7.148 millones de dólares, y desde entonces la Provincia pagó unos 3.000 millones. En el último vencimiento, el 1° de septiembre, canceló 420 millones de dólares. Bianco agregó una lectura política: "Como siempre hace el peronismo, se ocupa de pagar las deudas que genera la derecha. No me cabe duda de que el año que viene va a pasar lo mismo: tendremos que hacernos cargo de pagar las deudas que dejó Milei ".

La segunda instancia fue una reunión con 20 grandes empresas estadounidenses de energía, minería, comercialización de granos, logística, industria farmacéutica, servicios, seguros, tecnología, inteligencia artificial y software. Entre las compañías estuvieron Google, Microsoft, Mastercard, MetLife y Dreyfus. Según Bianco, la mayoría ya opera en el país y en la provincia, y todas se mostraron "muy conformes con la actividad en la Provincia y con el vínculo con el gobierno provincial".

Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El dato central fueron los anuncios. "Una empresa nos anunció que está terminando de estructurar financieramente, pero que hará un parque solar con baterías para acumulación de energía", relató el ministro. Otra, del sector eólico, que ya tiene parques en territorio bonaerense, "nos dijo que va a multiplicar varias veces su inversión". La tercera, una farmacéutica, adelantó que seguirá invirtiendo en la provincia. "Estamos siguiendo esas inversiones, estamos en contacto para facilitar todo lo que requieran desde el gobierno", completó.

En esa reunión, Kicillof cuestionó el RIGI y planteó que el país necesita una política industrial que no priorice un sector sobre otro, que incluya a grandes y pequeñas empresas, que genere empleo de calidad y que contemple el cuidado ambiental.

"Soluciones bonaerenses para problemas neoyorquinos"

En el plano político, el gobernador participó de un desayuno de trabajo organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, donde fue invitado a conversar sobre desarrollo. Después de ese encuentro, según contó Bianco, Mamdani les transmitió su preocupación por abrir puntos de venta de productos de la canasta básica a menores precios. "Están trabajando en el diseño de minimercados para vender productos a menores valores. Nosotros le comentamos de la experiencia de Mercados Bonaerenses y de Cuenta DNI", relató.

El alcalde pidió que su equipo técnico se reuniera con la comitiva bonaerense. "Vinieron a nuestro hotel, nos reunimos en una sala y empezamos a trabajar. Les contamos cómo funcionan los descuentos en Cuenta DNI y Mercados Bonaerenses. Se estableció un mecanismo de trabajo que estamos siguiendo con Desarrollo Agrario. De alguna manera, soluciones bonaerenses para problemas neoyorquinos", resumió Bianco.

El alcalde Zohran Mamdani recibió a Axel Kicillof en Nueva York.

Según pudo saber Ámbito, Mamdani se mostró especialmente interesado en Mercados Bonaerenses porque desde hace poco menos de dos meses impulsa un plan similar. La idea es abrir cinco locales de alimentos bajo control municipal, con descuentos del 30% sobre una canasta básica, para que los vecinos ahorren hasta mil dólares en comida.

Mercados Bonaerenses es un programa del Ministerio de Desarrollo Agrario que promueve la producción y el consumo de alimentos de la provincia, conectando a productores y consumidores a través de una red de ferias y mercados. Funciona desde 2020 y busca desarrollar canales alternativos de comercialización e impulsar la producción local. Las compras tienen descuentos con Cuenta DNI, la billetera del Banco Provincia: en algunos puntos del 30% y en ediciones recientes del 40%. El programa además prevé la construcción de mercados fijos en distintos municipios, como los que ya funcionan en Marcos Paz, Lomas de Zamora, Ensenada y Morón.

Melchor Romero, viviendas y desmanicomialización

En la conferencia, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, repasó los números del área y aseguró que "Kicillof entregó 23 mil casas. Para fin de su gestión, habrá entregado 25 mil". Según la presentación oficial que acompañó la conferencia, la cifra exacta de viviendas entregadas durante la gestión de Axel Kicillof es de 23.760. "Este plan es totalmente escalable y difundible a nivel nacional y en él estamos trabajando", agregó la funcionaria.

Silvina Batakis.

Batakis reconoció que se trata de "un contexto traumático" que "exige mucho más las finanzas de la provincia", pero sostuvo que el gobernador les pide "seguir haciendo viviendas". En esa línea, precisó que hay 8 mil viviendas en curso, que este año se entregarán mil y que el año pasado fueron 1.400, "todas financiadas con recursos de PBA". Además, destacó que algunas obras se realizan con créditos del Banco Mundial, organismo que, según dijo, "sigue confiando en la Provincia": con ese financiamiento hay 359 viviendas en marcha en Berazategui y 141 en San Martín.

La ministra también apuntó contra la Casa Rosada. "Nación abandonó 16 mil viviendas en la Provincia ya adjudicadas o en construcción. Nosotros retomamos 1.047 y las fuimos entregando", afirmó, en referencia al programa provincial Completar. Y vinculó ese dato con el crédito hipotecario anunciado por la administración libertaria para la compra de viviendas: "Es para ingresos altos solamente. Acá solo retomando esas 16 mil viviendas -que se pagan, obviamente- hubieran no sólo llegado a más personas sino además generado trabajo". También mencionó la entrega de casas modulares "para dar respuestas rápidas" ante emergencias.

El eje del anuncio fue el nuevo barrio de 175 viviendas en Melchor Romero, La Plata. De acuerdo con la presentación oficial, el proyecto se inició en 2013 bajo un esquema de autoconstrucción en el marco del programa "Ellas Hacen", quedó paralizado sin financiamiento durante el gobierno de María Eugenia Vidal y fue retomado en 2021. El barrio incluye viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios para familias de hasta diez integrantes, unidades adaptadas para personas con discapacidad, viviendas destinadas a mujeres en situación de violencias y casas de uso compartido para personas usuarias del sistema de salud mental.

Ese último punto fue el que desarrolló el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien enmarcó la iniciativa en el plan quinquenal de salud y en la política de desmanicomialización. "Con estas casas en Melchor Romero, el Alejandro Korn, el manicomio más grande de la Orovincia, dejará de serlo", anticipó. Y aclaró: "Seguirá trabajando en salud mental, pero le buscamos una solución alternativa a la internación crónica".

Kreplak sostuvo que la Provincia ya externó "al 70% de las personas internadas en esos pabellones crónicos" y que hoy "hay muchas más personas asistidas en atención a la comunidad que en manicomios". "Las externamos y las acompañamos", resumió. Según detalló, actualmente hay 743 personas alojadas en hogares asistidos, y el nuevo barrio contará con 30 viviendas para personas que se externan de hospitales neuropsiquiátricos: 10 para quienes necesitan asistencia las 24 horas y otras 20 semiasistidas. Esas casas tienen 221 metros cuadrados, cinco dormitorios para diez personas, tres baños (dos adaptados), un consultorio con acceso independiente, rampas y circulaciones adaptadas.