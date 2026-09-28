Johnny Depp sorprendió con una nueva faceta artística: la historia detrás de su primera escultura

El actor creó una figura de dos metros en bronce blanco a partir de un dibujo infantil y un recuerdo de su propia infancia. Se exhibe en Turquía.

Johnny Depp debutó como escultor con The Bunnyman , una pieza de dos metros de altura realizada en bronce blanco e inspirada en un dibujo que hizo su hijo Jack cuando tenía alrededor de cinco años. La creación se presenta en la 21ª edición de Contemporary Istanbul, una de las principales ferias de arte contemporáneo de Turquía.

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La pieza está instalada al aire libre en Tersane Istanbul y representa una figura híbrida entre un ser humano y un conejo. Si bien supone la primera incursión del protagonista de Piratas del Caribe en la escultura, el personaje ya había aparecido anteriormente en sus dibujos y pinturas.

El origen del personaje se remonta a un dibujo realizado por Jack, hijo de Depp , cuando tenía aproximadamente cinco años. Aquel trazo infantil despertó en el actor el recuerdo de un sueño recurrente que él mismo había tenido a una edad similar.

En ese sueño aparecía una misteriosa figura sin rostro . La conexión entre ambas imágenes llevó al artista a desarrollar al personaje a través de distintas creaciones hasta convertirlo ahora, por primera vez, en una pieza tridimensional.

The Bunnyman representa una especie de guardián mitad humano y mitad conejo que sostiene una espada . La escultura fue desarrollada en colaboración con Sigg Art Foundation, Pantheon Art y la Fonderia Artistica Battaglia de Milán, especializada en fundición artística.

The Bunnyman mide dos metros de altura y fue realizada en bronce blanco.

Para concretar la pieza se utilizó la técnica de la cera perdida, un procedimiento que permitió trasladar a gran escala el personaje que Depp había explorado previamente en otros formatos.

La primera escultura de Johnny Depp

La creación forma parte del conjunto de obras monumentales exhibidas en Tersane Istanbul, antiguos astilleros otomanos ubicados sobre el Cuerno de Oro que fueron reconvertidos en un complejo cultural y comercial.

La 21ª edición de Contemporary Istanbul, que se desarrolla hasta el 27 de septiembre, reúne 1.372 obras pertenecientes a 736 artistas de 16 países, representados por un total de 70 galerías. Entre las piezas de gran formato también se encuentra Juana, una escultura de siete metros del artista español Jaume Plensa.

La participación de Depp representa además un nuevo capítulo dentro de una trayectoria artística que trasciende al cine. El actor mantuvo durante décadas una relación cercana con la música, el dibujo y la pintura, actividades que desarrolló en paralelo a sus trabajos en Hollywood.

Del cine y la música a las artes plásticas

Además de protagonizar películas como El joven manos de tijera y Piratas del Caribe, Depp desarrolló una extensa faceta como guitarrista. En 2015 formó Hollywood Vampires junto a Alice Cooper y Joe Perry, banda con la que grabó discos y realizó giras internacionales.

Durante los últimos años también adquirió mayor visibilidad como pintor y dibujante, con trabajos centrados especialmente en personalidades de la cultura popular. En 2022 presentó Friends & Heroes, una colección dedicada a figuras que marcaron su vida y su carrera.

La serie incluyó retratos de Bob Dylan, Keith Richards, Elizabeth Taylor y Al Pacino. Con The Bunnyman, Depp suma ahora la escultura a ese recorrido creativo y lleva a las tres dimensiones un personaje vinculado tanto con la imaginación de su hijo como con sus propios recuerdos de infancia.