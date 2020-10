Abrieron shopping con precios altos pero con descuentos de hasta 35%

El nuevo protocolo incluirá control de temperatura antes de ingresar al establecimiento, alfombras sanitizantes, mayor frecuencia de limpieza de las áreas comunes y un sentido de circulación dentro del shopping. Además, a través de un sistema de cámaras, se controlará la cantidad de personas que hay dentro de los establecimientos para evitar el aglomerado de gente. “El Abasto tiene una capacidad de 8 mil personas, sin embargo en este contexto solo pueden ingresar 2 mil, en este momento hay poco más de 480 personas circulando”, describió Dattilo, durante la tarde.

“El ingreso está muy bien organizado, los protocolos que acordamos lo trabajamos muchos meses y tomamos la experiencia de otros países, y sabemos que hay que hacerlo muy bien. Con estas medidas de seguridad vamos a poder funcionar correctamente y la gente va a poder venir con total tranquilidad”, indicó por su parte Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).

El principal incentivo para que los clientes vuelvan a acercarse a los shoppings serán las promociones y descuentos especiales, que esta vez irán apuntando al Día de la Madre. “Lo que más tracciona las ventas es el ahora 12 con 3 meses de gracia. O se pagas la primera cuota en 90 días y luego 12 meses más sin intereses”, indicó por su parte Drescher. Lo cierto es que algunas marcas anunciaron descuentos especiales de acá al domingo, sin embargo los precios siguen siendo elevados.

Shopping Petunchi6.jpg Ignacio Petunchi

Por ejemplo, un jean Levis, se consigue a $6000, lo que equivale a cerca de u$s 38 si se toma el dólar informal, ahora teniendo en cuenta el “ dólar tarjeta” esa suma es de u$s 44. Ahora bien, con los descuentos previstos por los shoppings ese valor llega a $3900, un precio mucho más accesible. Otro caso es el de las zapatillas que tienen precios realmente altos: un modelo de Nike para correr cuesta $18.999, es decir u$s 120, con el blue y u$s 140 con el dólar turista, con las promociones de los shoppings la rebaja llega a $12.350.

Por su parte, el gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), Mario Nirenberg, puso el foco en el próximo del Día de la Madre como motor para volver a generar facturación en los locales. "Hay una intención de compra de la gente que se va a verificar en estos próximos días, esperamos que podamos volver a caminar", sostuvo. Mientras tanto, desde Irsa aseguraron que durante estos 7 meses no se cobró el alquiler a las marcas y si bien por ahora es apresurado “ya se irán dando las nuevas condiciones según empiecen a facturar los locales”.