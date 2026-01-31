Sin bono en febrero 2026: qué grupo de jubilados no cobrará los $70.000 extra de ANSES + Seguir en









El organismo previsional informó los beneficiarios que accederán al bono completo en el segundo mes del año.

ANSES: el grupo de jubilados que accede al bono de $70.000 en febrero de 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles sobre el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados durante febrero de 2026. Sin embargo, no todos los beneficiarios accederán a este refuerzo económico, ya que solo aquellos que cumplen con ciertos requisitos económicos podrán recibirlo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Decreto 65/2026 establece que el monto extra se mantendrá a lo largo del año, pero su asignación dependerá exclusivamente de los ingresos mensuales de cada jubilado o pensionado. ANSES también actualizó los montos de las jubilaciones para febrero, garantizando que los haberes mantengan su poder adquisitivo en un contexto inflacionario.

ANSES billetes.webp Qué jubilados cobrarán el bono de $70.000 y quiénes no El refuerzo de $70.000 se destina exclusivamente a los jubilados y pensionados con ingresos más bajos, según lo fijado en el Presupuesto 2026. Los grupos que acceden al beneficio completo son:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben el haber mínimo.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Quienes superen el tope de $429.219,42 no recibirán el bono. En cambio, aquellos con ingresos entre $359.219,42 y $429.219,42 obtendrán un monto proporcional, que disminuye a medida que el haber se acerca al límite máximo.

Calendario de pagos de jubilados en febrero 2026 ANSES organizó el cronograma de pagos para febrero de 2026, priorizando a los beneficiarios de haberes mínimos. Las fechas se distribuyen según la terminación del DNI:

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI 0 y 1: 2 de febrero.

DNI 2 y 3: 3 de febrero.

DNI 4 y 5: 4 de febrero.

DNI 6 y 7: 5 de febrero.

DNI 8 y 9: 6 de febrero. Jubilados y pensionados con haber mínimo: DNI 0: 9 de febrero.

DNI 1: 10 de febrero.

DNI 2: 11 de febrero.

DNI 3: 12 de febrero.

DNI 4: 13 de febrero.

DNI 5: 18 de febrero.

DNI 6 y 7: 19 de febrero.

DNI 8 y 9: 20 de febrero (por feriado de Carnaval). Jubilados y pensionados con ingresos superiores al mínimo: DNI 0 y 1: 23 de febrero.

DNI 2 y 3: 24 de febrero.

DNI 4 y 5: 25 de febrero.

DNI 6 y 7: 26 de febrero.

DNI 8 y 9: 27 de febrero.

Temas ANSES

Jubilados

Bono