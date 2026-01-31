La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles sobre el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados durante febrero de 2026. Sin embargo, no todos los beneficiarios accederán a este refuerzo económico, ya que solo aquellos que cumplen con ciertos requisitos económicos podrán recibirlo.
Sin bono en febrero 2026: qué grupo de jubilados no cobrará los $70.000 extra de ANSES
El organismo previsional informó los beneficiarios que accederán al bono completo en el segundo mes del año.
-
Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: cómo hacer para cobrar hasta $100 mil pesos extra en febrero 2026
-
ANSES aumentó el monto de la Asignación por Nacimiento para AUH y SUAF
El Decreto 65/2026 establece que el monto extra se mantendrá a lo largo del año, pero su asignación dependerá exclusivamente de los ingresos mensuales de cada jubilado o pensionado. ANSES también actualizó los montos de las jubilaciones para febrero, garantizando que los haberes mantengan su poder adquisitivo en un contexto inflacionario.
Qué jubilados cobrarán el bono de $70.000 y quiénes no
El refuerzo de $70.000 se destina exclusivamente a los jubilados y pensionados con ingresos más bajos, según lo fijado en el Presupuesto 2026. Los grupos que acceden al beneficio completo son:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben el haber mínimo.
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Quienes superen el tope de $429.219,42 no recibirán el bono. En cambio, aquellos con ingresos entre $359.219,42 y $429.219,42 obtendrán un monto proporcional, que disminuye a medida que el haber se acerca al límite máximo.
Calendario de pagos de jubilados en febrero 2026
ANSES organizó el cronograma de pagos para febrero de 2026, priorizando a los beneficiarios de haberes mínimos. Las fechas se distribuyen según la terminación del DNI:
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI 0 y 1: 2 de febrero.
- DNI 2 y 3: 3 de febrero.
- DNI 4 y 5: 4 de febrero.
- DNI 6 y 7: 5 de febrero.
- DNI 8 y 9: 6 de febrero.
Jubilados y pensionados con haber mínimo:
- DNI 0: 9 de febrero.
- DNI 1: 10 de febrero.
- DNI 2: 11 de febrero.
- DNI 3: 12 de febrero.
- DNI 4: 13 de febrero.
- DNI 5: 18 de febrero.
- DNI 6 y 7: 19 de febrero.
- DNI 8 y 9: 20 de febrero (por feriado de Carnaval).
Jubilados y pensionados con ingresos superiores al mínimo:
- DNI 0 y 1: 23 de febrero.
- DNI 2 y 3: 24 de febrero.
- DNI 4 y 5: 25 de febrero.
- DNI 6 y 7: 26 de febrero.
- DNI 8 y 9: 27 de febrero.
Dejá tu comentario