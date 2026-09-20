Sismo en Tucumán: un temblor de magnitud 5 sacudió el norte argentino + Agregar ámbito en









El movimiento telúrico ocurrió durante la madrugada de este domingo y tuvo una profundidad de 197 kilómetros. También se percibió en Salta y Santiago del Estero.

El movimiento ocurrió a las 5:47 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros. No se reportaron víctimas ni daños materiales.

Un sismo de magnitud 5 se registró durante la madrugada de este domingo en Tucumán y fue percibido en distintos puntos del norte argentino. El movimiento ocurrió a las 5:47, según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), y tuvo una profundidad de 197 kilómetros.

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El epicentro fue localizado a 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú. El temblor se sintió especialmente en San Miguel de Tucumán, donde vecinos reportaron movimientos en viviendas y edificios e incluso señalaron que el sismo los despertó. También fue percibido, aunque con menor intensidad, en distintos sectores de Salta y Santiago del Estero.

Sismo en Tucumán: no se reportaron víctimas ni daños Hasta el momento no se informaron víctimas ni daños materiales vinculados con el movimiento. La profundidad del sismo contribuyó a reducir sus efectos sobre la superficie, aunque permitió que las ondas fueran percibidas en un área geográfica más extensa.

El registro también fue advertido en diferentes localidades salteñas, entre ellas Salta capital, Metán, Cachi y Cafayate, mientras que en Santiago del Estero la percepción fue más leve.

La zona afectada por el sismo de este domingo. INPRES Otro sismo se registró minutos antes en Catamarca La actividad sísmica había comenzado pocos minutos antes. A las 5:32, el INPRES registró otro movimiento, esta vez de magnitud 4,3, con una profundidad de 205 kilómetros y epicentro en Catamarca, a unos 51 kilómetros al este de Incahuasi.

El fenómeno también tuvo una percepción leve en sectores de Catamarca, Salta y Tucumán, aunque tampoco se reportaron víctimas ni daños materiales. Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la región y recomiendan a la población seguir los protocolos de seguridad ante eventuales nuevos movimientos.

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