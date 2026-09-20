Confirmado por ANSES: así quedan las pensiones en octubre con el nuevo aumento y el bono de $70.000

El esquema alcanza a las PNC por invalidez, vejez y madres de siete hijos, que recibirán el incremento junto con el complemento.

La actualización de octubre será del 1,66% y llevará la prestación por invalidez y vejez a $305.023,96, antes de sumar el refuerzo extraordinario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en octubre una actualización del 1,66% sobre las prestaciones. El incremento surge de la fórmula de movilidad mensual, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Para octubre se considera la inflación de agosto, que fue del 1,7% , aunque el porcentaje que se aplica para la movilidad queda expresado en 1,66%, con dos decimales.

El nuevo ajuste alcanza a las jubilaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) y, al mismo tiempo, sigue vigente el bono extraordinario de hasta $70.000. Así, las pensiones por invalidez y vejez van a tener un haber básico de $305.023,96 y, con el bono completo, alcanzan $375.023,96.

La Pensión para Madres de 7 hijos , que equivale al haber mínimo, tendrá una base de $435.748,51 y llega a $505.748,51 con el adicional.

El haber mínimo previsional pasa en octubre de $428.633,20 a $435.748,51. Sobre ese monto se calcula el ingreso para quienes reúnen las condiciones y reciben el refuerzo extraordinario de $70.000. Así, el piso bruto llega a $505.748,51. El bono no forma parte del haber mensual y se liquida como un adicional. Por eso, el aumento del 1,66% se aplica sobre la prestación de base, mientras que el refuerzo mantiene su valor en $70.000 desde hace dos años. La suma se deposita junto con el pago previsional de octubre.

El mecanismo también incluye a quienes tienen un haber superior al mínimo, pero todavía no alcanzan el ingreso garantizado con el refuerzo. En esos casos, ANSES completa la diferencia necesaria para llegar a $505.748,51. Por ejemplo, un titular que tenga un haber de $480.000 no recibe $70.000. El adicional, en este caso, serán $25.748,51, de modo que el ingreso total alcance el límite establecido para octubre.

Claves de la nueva actualización por movilidad y el tope del bono

La suba de octubre responde al Decreto 274/2024, que estableció la actualización mensual de las prestaciones según las variaciones del IPC nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La inflación de agosto fue la referencia que se tomó para determinar el reajuste que empieza a regir en octubre.

En cuanto a las PNC, el porcentaje también modifica el valor de la prestación porque estas pensiones se calculan como una proporción del haber mínimo. La PNC por invalidez y la PNC por vejez equivalen al 70% de la jubilación mínima. Con el nuevo valor, ambas alcanzan $305.023,96 antes del bono.

La Pensión para Madres de 7 hijos equivale al 100% del haber mínimo. Por eso, en octubre tendrá el mismo valor base que una jubilación mínima: $435.748,51. Con el refuerzo completo, el ingreso bruto llega a $505.748,51. También se actualiza la PUAM. La prestación pasará a $348.598,80 y, con el bono de $70.000, alcanza un total bruto de $418.598,80.

El tope también establece quiénes dejan de recibir el adicional completo. Cuando la suma del haber actualizado supera el monto garantizado, el bono se reduce hasta completar el ingreso máximo previsto. Una vez alcanzados los $505.748,51, deja de corresponder el refuerzo adicional.

ANSES

Los montos finales que se acreditarán en el banco

En octubre, la jubilación mínima alcanza $435.748,51 y, para quienes accedan al bono completo, el total será de $505.748,51. La jubilación máxima, que también recibe el aumento de movilidad pero no el refuerzo, asciende a $2.932.174,85. Para las prestaciones no contributivas, la PNC por invalidez tendrá un haber de $305.023,96. Al sumar los $70.000, el total es de $375.023,96. El mismo cálculo corresponde a la PNC por vejez, 70% del haber mínimo.

En el caso de las Madres de 7 hijos, el monto base es de $435.748,51 y el ingreso con el refuerzo llega a $505.748,51. La normativa también contempla a otras pensiones no contributivas y pensiones graciables dentro del esquema previsional. La PUAM tendrá un haber de $348.598,80. Con el bono, el monto asciende a $418.598,80.

Los importes corresponden al monto bruto de las prestaciones. El número disponible en la cuenta bancaria puede ser menor cuando se aplican descuentos, como los correspondientes a la cobertura de PAMI. En el caso del bono extraordinario, la normativa establece que no se hacen descuentos sobre ese adicional.

Los titulares pueden verificar la liquidación individual de octubre a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ahí pueden consultar el comprobante de pago y revisar por separado el haber actualizado y los adicionales incluidos en la liquidación.