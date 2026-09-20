Conmoción en San Martín de los Andes por una mujer que entró al lago Lácar, se descompensó y murió + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió cerca de la escultura de Los Ciervos, uno de los puntos turísticos de la ciudad. La víctima debió ser asistida luego de ser retirada del agua y falleció minutos más tarde.

Investigan la muerte de una mujer en el lago Lácar. Gentiliza LM Neuquén

Una mujer murió luego de ingresar al lago Lácar, en San Martín de los Andes, Neuquén. Fue retirada del agua con signos vitales, pero sufrió una grave descompensación y falleció pese a los intentos de reanimación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio ocurrió durante la mañana de este sábado, cerca de la escultura de Los Ciervos, uno de los lugares turísticos de la ciudad. La mujer había ingresado al lago por sus propios medios y, por motivos que todavía se investigan, tuvo que ser auxiliada.

Vecinos que se encontraban en la zona advirtieron la situación y dieron aviso a las autoridades. Poco después llegaron efectivos de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y agentes de la Prefectura Naval Argentina.

Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero no lograron estabilizarla. La mujer murió en el lugar y no llegó a ser trasladada a un hospital. Su identidad todavía no fue difundida.

Investigan la muerte en el lago Lácar El hecho quedó bajo investigación de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial. Los investigadores buscan determinar qué ocurrió antes de que la mujer fuera retirada del agua y por qué ingresó al lago.

La temperatura del lago Lácar en esta época del año suele ubicarse entre los 5 y 8 °C. Ese sábado, además, la temperatura mínima en San Martín de los Andes fue de 3 °C y la máxima llegó a 11 °C. La investigación continuará con la declaración de testigos y la autopsia correspondiente, mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas de la muerte.