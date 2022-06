Starmine Agency, la plataforma que ayudó a miles de argentinos a conseguir entradas de fútbol

Así nació Starmine Agency, que propone un servicio para gestionar ingresos a estadios del fútbol argentino. Uno de sus creadores, Julián Bisignano, cuenta cómo surgió el proyecto y anticipa que buscan llevarlo a otros deportes.

¿De qué se trata Starmine Agency?

Stamine Agency es la primera gestoría de fútbol en Argentina y en el mundo que ayuda a miles de personas a poder conseguir sus entradas de forma fácil, rápida y segura para todos los partidos nacionales como por ejemplo: Boca Juniors, River Plate, Racing Club, etc.

¿Y cómo se te ocurrió la idea?

Yo soy fanático de Boca Juniors y mi mejor amigo que nunca había podido ir a la cancha, un día quería ir a ver Boca contra San Lorenzo y realmente era imposible porque él no era socio ni tampoco adherente. Pero mis contactos me dieron la posibilidad de poder hacerlo entrar y una noche cenando con él dijimos por qué no ayudamos a nuestros amigos también a poder ingresar a los estadios ya que para ellos es difícil también. Finalmente, lo empezamos hacer con nuestros amigos y se fue pasando la voz de que estábamos ayudándolos y nos juntamos nuevamente del buen resultado que teníamos no solo en lo económico sino que también la gente era feliz con eso y de ahí surgió la posibilidad de armar algo formal en lo que hoy es Starmine Agency.

¿Qué oportunidad detectaste?

Hicimos un análisis de mercado para ver si había algo igual de lo cual no lo había y lo único que hay similar son páginas que ofrecen servicios de recitales, museos y algún que otro partido de futbol puntual. Vimos la oportunidad y le dimos adelante para crear la plataforma de Starmine Agency, gracias a eso hoy ayudamos a miles de personas y la misma gente nos agradece y eso es extremadamente satisfactorio para mí como persona.

¿Cómo desarrollaste el negocio? Plan, financiación, socios, etc.

La idea era muy buena entonces tuvimos que armar un plan de negocio para presentarles a los sponsors que nos apoyan hoy en día y fueron varios idas y vueltas de reuniones hasta que nos aprobaron. Todo empezó con ahorros nuestros y de a poco fuimos invirtiendo más. Los sponsors nos apoyaron en brindarnos las entradas, pero el dinero no lo iban a financiar para nada ni siquiera para la aplicación y la web por lo cual todo fue con nuestro dinero. Hoy contamos con dos oficinas una en Puerto Madero y otra en Belgrano donde recibimos de lunes a viernes muchos clientes que vienen a comprar o conseguir sus entradas con muchas alegrías y en breve gracias a Dios nos estamos expandiendo internacionalmente.

c9cc28df-f804-461b-adae-a7480e56fc6d.jpg

¿Cómo funciona el sistema que ofrece Starmine Agency?

Es muy simple y fácil, podes acceder a www.starmineagency.com desde cualquier PC, notebook, smartphone o iphone y ahí te da las opciones para elegir el equipo favorito, aceptamos todos los medios de pago ya que le brindamos a los clientes facilidades para pagar sus tickets y lo bueno de todo esto es que somos accesibles y tenemos soporte 24/7 en WhatsApp para consultas, post ventas e información.

¿Tienen alguna propuesta para el mundial de Qatar? ¿Cuánto dinero se necesita hoy para ir a ver al menos un partido al Mundial?

Actualmente ya estamos vendiendo lo que son los tickets para fase de grupos de Qatar 2022 World Cup a precios similares a los que ofrecían en la pagina y pronto estaremos incorporando lo que son los tickets para octavos.

¿Qué planes tenés de corto y mediano plazo con la empresa?

Como te comentaba dentro de unos meses abrimos la primera sucursal en Brasil puntualmente en Sao Pablo y luego la próxima apertura es en Paraguay, Asunción, gracias a un importante inversor que le atrajo nuestra propuesta y nos ofreció poder expandirnos por esos rumbos internacionalmente, Actualmente estamos ofreciendo la oportunidad a la personas que sean del exterior u otro país que puedan invertir en nuestra franquicia de plataforma.

¿A qué mercados apuntas? ¿Por qué?

Apunto 100% al futbol, pero no quita que algún día me abra para otros deportes también. Porque realmente hago la diferencia con las otras plataformas que existe y eso lo hace único.

¿En qué creés que debería mejorar el fútbol argentino respecto de la experiencia de los hinchas que van a la cancha?

No me gustaría mucho hablar de eso porque es complicado pero me gustaría en algún momento democratizar los estadios de futbol en argentina aunque lo veo muy complicado por la capacidad de los estadios, etc.

¿Cómo imaginás el futuro de los espectáculos deportivos?

Más fácil, más accesible y de parte de nosotros vamos hacer todo para que la gente que no tenga la oportunidad por lo menos de ir a ver un partido, cumpla una vez en su vida su sueño de pisar su estadio de futbol favorito.