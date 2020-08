Susana Romero, sobre su estado de salud crítico: "Sigo respirando. Hasta cuándo, no sé"

“Tuve dos operaciones, una de ellas al corazón. Fueron bastante complicadas. No me siento bien, me falta el aire, estos días no me ayudan y la soledad tampoco. Ayer y hoy fueron los peores días, hay otros días en los que zafo. Estoy en plena recuperación, todavía me falta porque encontraron también que tengo una parte de la carótida semitapada. Es todo por el estrés, porque no fumo ni tomo nada”, explicó Romero sobre su estado de salud en una serie de audios que publicaron en el ciclo Confrontados, conducido por Marina Calabró.

“Hace más de tres años que vengo con problemas y cada vez peores porque nadie daba en la tecla. Pensaban que era un tema óseo, cualquier cosa, menos lo que tenía. Cuando me hice todos los estudios, me dijeron que no tenía absolutamente nada en los huesos y que quizá fuera algo cardíaco. Y salió que sí, tengo un soplo en el corazón de toda la vida. Tengo el 76% de las arterias tapadas, y también la femoral de las piernas, más el corazón y la carótida. No sé cómo seguía respirando, ya me tendría que haber muerto mucho antes”, agregó.

A su vez, explicó que le quisieron hacer tres by pass pero se negó, por lo que le realizaron cinco stent en las piernas y le tuvieron que coser las arterias. “Tomo muchos remedios, estoy harta. El médico me obligó a hacerme la segunda operación, yo no me quería operar más. Cada una duró seis horas. Estoy tan cansada”, continuó diciendo la actriz, quien aseguró que se hizo las dos cirugías en el medio de la pandemia, con menos de dos meses de diferencia. “Pero bueno, sigo respirando. Hasta cuándo, no sé”, reflexionó.

Por otro lado, aseguró que sus hijas la llaman todos los días. “De lejos, me cuida un montón, y hace lo que puede. El tema bravo es a la noche. Tengo el botón antipánico, pero si me caigo redonda en el piso, no puedo abrirle a nadie. No quiero pensar. Me dijeron que tenga una enfermera pero no quiero, estoy acostumbrada a estar sola”, concluyó la actriz.