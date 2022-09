Cuáles son los medios de transporte eco-friendly más accesibles

PAG32-seguro bici imag_opt.jpeg

Medios eco-friendly y más accesibles

Hace unos años en Argentina hablar de movilidad sustentable era casi pretencioso. Pero con el correr del tiempo, tener un vehículo de esas características se hizo más accesible, ya que el mercado asegurador acompañó la demanda de los clientes y muchas compañías sumaron, entre sus productos, seguros destinados a los medios “eco-friendly”. Se trata de medios de transportes económicos, livianos y con el plus de no contaminar el ambiente.

Las coberturas que se pueden encontrar en el mercado varían de acuerdo a las necesidades puntuales de cada cliente y el uso que estos suelen darles a sus vehículos. Por ejemplo, para las motos eléctricas, el seguro es obligatorio para poder circular, hay pólizas de Responsabilidad Civil, que cubren al conductor ante daños a un tercero.

Además, en determinados casos, se pueden ampliar las coberturas a "Robo Clásico", "Robo Premium”, que combinan las pérdidas totales y parciales por cualquier tipo de siniestro, o si tenés una moto eléctrica de alta gama, contratar una cobertura mucho más completa y que te garantizará servicios adicionales.

Recordamos además que las motos eléctricas deben estar homologadas, tener chapa patente; cédula verde o azul; el conductor debe tener licencia de conducir; seguro; y siempre circular con casco.

Para las bicicletas convencionales, e-bikes y monopatines eléctricos en el mercado se ofrecen coberturas de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales a consecuencia de muerte e invalidez total y/o parcial, y gastos de asistencia médico – farmacéutica. Por lo general, los planes amparan al asegurado principal y al grupo familiar conviviente, en tránsito dentro del territorio de la República Argentina.

Generalmente, las aseguradoras brindan coberturas a bicicletas tradicionales destinadas a uso particular, ruteras, BMX, mountain bike o de paseo, de hasta 5 (cinco) años de antigüedad, e-bikes destinadas a uso particular y monopatines, de uso particular o comercial, de hasta 3 (tres) años de antigüedad.

Desde el sector señalan que asegurar estos vehículos resguarda a los conductores de cualquier eventualidad que pueda surgir en la vía pública, sin ser obligatorio para poder circular.

En la actualidad, la oferta de precios en el sector es muy competitiva y las compañías se encuentran en búsqueda constante de nuevos clientes. En relación a las pólizas, se destacan por ser anuales con facturación mensual.

“Durante la pandemia, los medios sustentables se posicionaron fuertemente a nivel mundial. De hecho, en nuestro país, estamos frente a una gran expansión. Cada uno de ellos contribuye de forma particular a nuestra salud física y mental, además de ser un gran aporte al medio ambiente. Pero, antes de salir a la calle, es fundamental estar protegidos, contar con los elementos necesarios, la ropa adecuada y un seguro que nos resguarde en caso de cualquier inconveniente”, sostuvo Eugenio Muerza, Gerente Comercial de ATM Seguros.

Cómo contratar un seguro para medios sustentables

Para realizar cualquier tipo de contratación es recomendable el asesoramiento de un productor de seguros, ya que tiene conocimiento acerca del rubro con las diferentes ventajas de las distintas aseguradoras y te brindará distintos beneficios, bonificaciones y promociones.

Beneficios de usar medios eco-friendly

Evitan la contaminación ambiental .

. Reduce la contaminación auditiva .

. Son económicos , tanto para adquirirlos como para mantenerlos, comparados con un vehículo convencional.

, tanto para adquirirlos como para mantenerlos, comparados con un vehículo convencional. Fortalecen a la persona física y mentalmente.

La bicicleta, ideal para distancias cortas

La bicicleta es clave para una movilidad sostenible y saludable. Son ideales para desplazarse a cortas distancias y dar paseos por la ciudad. La bici es el medio de transporte más eficiente en términos de rapidez en grandes centros urbanos por el desarrollo de espacios destinados exclusivamente para su uso, por ejemplo las bicisendas y ciclovías.