Una alumna de solo 14 años ingresó armada a un colegio de La Paz, en Mendoza, disparó al aire y se atrincheró en un aula. Según afirman, su intención principal era disparar contra una profesora.
Tensión en un colegio de Mendoza: una alumna entró a los tiros y está atrincherada
La joven se atrincheró en un aula. Los operativos de seguridad ya se encuentran rodeando la zona.
La policía de la provincia y fuerzas de se seguridad se encuentran rodeando la zona y ya lograron evacuar a todos los alumnos de la institución. El hecho ocurrió en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, a donde se apoxima un helicóptero de Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) que partió de la Base Cóndor.
La adolescente habría utilizado el arma reglamentaria que le pertenece a su padre y habría ingresado al grito de "voy a matar a la seño Raquel". Sin embargo, hasta el momento no se reportaron heridos.
Los videos del tenso momento en el colegio
El comunicado del Ministerio de Educación de Mendoza
Además, desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado: "Solicitamos a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y él respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto".
"Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves", sentenció.
