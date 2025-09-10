SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de septiembre 2025 - 12:33

Tensión en un colegio de Mendoza: una alumna entró a los tiros y está atrincherada

La joven se atrincheró en un aula. Los operativos de seguridad ya se encuentran rodeando la zona.

Una alumna entró a los tiros a un colegio de Mendoza.

Una alumna entró a los tiros a un colegio de Mendoza. 

Una alumna de solo 14 años ingresó armada a un colegio de La Paz, en Mendoza, disparó al aire y se atrincheró en un aula. Según afirman, su intención principal era disparar contra una profesora.

La policía de la provincia y fuerzas de se seguridad se encuentran rodeando la zona y ya lograron evacuar a todos los alumnos de la institución. El hecho ocurrió en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, a donde se apoxima un helicóptero de Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) que partió de la Base Cóndor.

La adolescente habría utilizado el arma reglamentaria que le pertenece a su padre y habría ingresado al grito de "voy a matar a la seño Raquel". Sin embargo, hasta el momento no se reportaron heridos.

Los videos del tenso momento en el colegio

Así se escuchaban los disparos de la alumna de 14 años dentro de un colegio de La Paz - diariounomendoza (720p, h264)

Así se escucharon los disparos en el aula.

Alumna colegio Mendoza

La alumna ingresó a un aula y disparó.

El comunicado del Ministerio de Educación de Mendoza

Además, desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado: "Solicitamos a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y él respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto".

"Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves", sentenció.

