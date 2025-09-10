Tensión en un colegio de Mendoza: una alumna entró a los tiros y está atrincherada

La joven se atrincheró en un aula. Los operativos de seguridad ya se encuentran rodeando la zona.

Una alumna de solo 14 años ingresó armada a un colegio de La Paz, en Mendoza , disparó al aire y se atrincheró en un aula. Según afirman, su intención principal era disparar contra una profesora .

La policía de la provincia y fuerzas de se seguridad se encuentran rodeando la zona y ya lograron evacuar a todos los alumnos de la institución. El hecho ocurrió en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco , a donde se apoxima un helicóptero de Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) que partió de la Base Cóndor.

La adolescente habría utilizado el arma reglamentaria que le pertenece a su padre y habría ingresado al grito de "voy a matar a la seño Raquel" . Sin embargo, hasta el momento no se reportaron heridos.

Así se escuchaban los disparos de la alumna de 14 años dentro de un colegio de La Paz - diariounomendoza (720p, h264)

El comunicado del Ministerio de Educación de Mendoza

Además, desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado: "Solicitamos a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y él respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto".

"Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves", sentenció.