Un congresista colombiano denunció que fue víctima de un atentado: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Se trata del funcionario Julio César Triana, del partido Cambio Radical. Ya sufrió otros ataques e intimidaciones en 2024 y pidió intervención de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Triana denunció un ataque con fusiles y pistolas de 9mm. Gentileza: La Razón Es

El congresista de Colombia Julio César Triana, del partido Cambio Radical, denunció en un video que este martes por la tarde fue víctima de un ataque armado junto con su comitiva en el departamento de Huila, cuando se desplazaba en una camioneta. El vehículo recibió una ofensiva con pistolas y fusiles.

La declaración reveló la urgencia con la que solicitó la intervención de la Policía Nacional y el Ejército Nacional para garantizar su seguridad. Su denuncia pública, puesta a circular por X (ex Twitter), detalló que el vehículo "fue atacado con pistolas y fusiles" al salir de La Plata, Huila, a las 18 horas locales.

El congresista subrayó la ausencia total de la fuerza pública en la carretera donde ocurrió el atentado, lo que, según su testimonio, incrementó el riesgo para todos los ocupantes del vehículo.

"Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo: nos acaban de atentar, de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata. Vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía ni del Ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol; la ruta está absolutamente sola. Recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la Fuerza Pública.", relató en el video.

denuncia triana colombia Triana ya habría sufrido otros dos ataques en 2024, por medio de llamadas y mensaje intimidatorios de Whatsapp. @trianacongreso (X) Además, según el texto en redes sociales, detalló que las pistolas eran de 9mm y la ofensiva se extendió a otras siete camionetas. Triana rejuntó una serie de denuncias que ya lleva haciendo sobre ataques en su contra: en 2024 ya habría sufrido dos por medio de llamadas y mensaje intimidatorios de Whatsapp.





A pesar de la gravedad del incidente, Triana y su equipo resultaron ilesos, aunque la situación dejó en evidencia la soledad de la ruta y la ausencia de respaldo inmediato por parte de las fuerzas públicas, como él mismo lo denunció en su mensaje. Cómo quedó la camioneta del congresista Entre los daños ocasionados por los disparos que se pudieron observar, se vio cerca de tres vidrios de la camioneta rotos. El impacto de las balas dejó huellas visibles en el vehículo, aunque, como enfatizó el representante, no se registraron heridos entre los miembros de su equipo. La reacción inmediata del legislador incluyó un llamado explícito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), organismo encargado de salvaguardar la integridad de funcionarios en riesgo, para que refuerce las medidas de seguridad y evite que situaciones similares deriven en consecuencias fatales.

