Una experiencia 360 en Argentina Mining Cuyo: innovación, sostenibilidad y participación activa

Del 29 al 31 de octubre, Mendoza será el epicentro de la minería argentina con una agenda cargada de tecnología, networking y experiencias inmersivas.

El Complejo Nave Cultural de Mendoza, ubicado en Juan Agustín Maza 250, volverá a ser sede de Argentina Mining Cuyo.

Del 29 al 31 de octubre, Mendoza volverá a ser sede de Argentina Mining Cuyo , uno de los encuentros más relevantes del sector minero nacional. La exposición, que combina feria, conferencias y rondas de negocios, reunirá a empresas mineras, proveedores, funcionarios y referentes técnicos para debatir sobre el presente y futuro de la industria en la región, con especial foco en la cadena de valor del cobre, el oro y el litio.

En el ámbito gubernamental y regulatorio, la conferencia contará con la presencia de Luis Lucero , secretario de Minería de la Nación; y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo ; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre ; y le intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez , quienes mostrarán las políticas públicas, marcos legales y los incentivos vigentes para la inversión y desarrollo de la minería en Argentina.

En este marco, la consultora HASU debutará en la feria con una propuesta innovadora y participativa bajo el concepto HASU360 , un programa que integra seis pilares de desarrollo: Innovación, Gestión, Personas y Organizaciones, Clientes, Sostenibilidad y Compliance. Su objetivo, explican desde la compañía, es impulsar la competitividad y fortalecer la cultura organizacional dentro del ecosistema minero.

Dentro del espacio de HASU360 , los visitantes podrán ser parte de una experiencia dinámica que combina tecnología, seguridad, sustentabilidad y entretenimiento.

Entre las actividades destacadas, la startup HIKO presentará demostraciones en vivo con drones equipados con sensores RGB, multiespectrales, térmicos y LiDAR, herramientas que ya están transformando la analítica geoespacial y las operaciones en campo en toda Latinoamérica.

Alfredo Cornejo Guillermo Pensado Blanca Chávez Guillermo Pensado, presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CaMEM); Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, y Blanca Chávez, socia gerente en HASU.

La empresa SGL Transporte, especializada en logística para la minería -particularmente en el transporte de insumos para la industria del litio en el NOA-, llevará adelante una campaña de concientización sobre seguridad vial en sitios remotos, con recomendaciones prácticas para la prevención de incidentes en rutas mineras.

Por su parte, RESTEC, firma de soluciones ambientales que integra la Red Nacional de Emergencias bajo el estándar NFPA 472, desarrollará demostraciones y desafíos sobre rescate y emergencias ambientales vinculadas al transporte de productos químicos. Además, exhibirá equipos de respuesta rápida y ofrecerá charlas sobre gestión de crisis en carretera.

Debates, juegos y sostenibilidad con impacto

La propuesta de HASU360 también incluirá un juego interactivo para medir la agilidad mental y la toma de decisiones, coordinado por profesionales de Psicología y Recursos Humanos, pensado para poner a prueba ambos hemisferios del cerebro.

Entre las charlas abiertas, se destaca el panel “Pasaron las elecciones, ¿y ahora qué?”, que contará con la participación del director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, y periodistas especializados, quienes analizarán el nuevo escenario político y su impacto en la agenda minera nacional.

Jerónimo Shantal Minería Mendoza Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza, brindará una charla con periodistas especializados. Mariano Fuchila

En el plano social y ambiental, HASU invita al público a sumarse a la “Pizarra de Compromiso con la Sostenibilidad”, una acción participativa en la que los asistentes podrán dejar sus mensajes, sacarse una foto y competir por entradas para la próxima edición del evento.

Además, un fotógrafo profesional ofrecerá un servicio gratuito para actualizar la foto de perfil de LinkedIn, en línea con la idea de proyectar una imagen profesional en el ámbito minero.

Argentina Mining, una vidriera clave para el sector

Organizada desde hace más de dos décadas, Argentina Mining se consolidó como uno de puntos de encuentro de la minería argentina. Su edición Cuyo busca poner en valor el potencial geológico y la capacidad de innovación de las provincias cordilleranas, combinando espacios de exhibición, conferencias técnicas y encuentros de negocios.

Con propuestas como HASU360, la feria promete ofrecer una experiencia 360° donde la tecnología, la sostenibilidad y el capital humano se integran en una misma narrativa: la de una minería moderna, responsable y preparada para los desafíos del futuro.