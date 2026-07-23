Santa Fe inició las obras en la ruta A012 un día después del traspaso por parte de Nación + Agregar ámbito en









El plan prevé una inversión de $4.300 millones en bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias, entre otras acciones. Se trata de una arteria clave para la producción agroindustrial.

El plan de obra contempla una inversión por $4.200 millones.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dio inicio este jueves a las obras de restauración y mantenimiento de la ruta A012, un día después de que se concretara el traspaso por parte de Nación a la provincia. El proyecto prevé una inversión de $4.300 millones en bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias.

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El miércoles, Pullaro firmó en la Casa Rosada la cesión por 20 años con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

La ceremonia se convirtió en un hecho político, ya que no solo nucleó a los funcionarios responsables de las áreas competentes, sino que también asistieron diputados de los oficialismos nacional y provincial, en un episodio que parece inaugurar una nueva etapa en el vínculo entre ambas administraciones.

Comienzo de obra Al dar el inicio a las obras, Pullaro dijo: “Estamos convencidos que saldremos adelante si logramos producir más, generar crecimiento económico y empleo”. También destacó la articulación del estado con el sector privado “con el objetivo de llegar a las transformaciones que necesita la estructura productiva del país”.

"Podríamos habernos quedado en el reclamo o la queja, porque la ruta es de jurisdicción nacional”, dijo, y completó: "Entendimos que la única manera de resolver el problema era que nos transfieran la ruta para que nos hiciéramos cargo de la reparación y la infraestructura, con una planificación estratégica que nos permita dentro de unos años no volver a tener los mismos problemas”.

Además, Pullaro aseguró que la Provincia tiene “un plan de obra pública y una idea pensada para administrar la infraestructura de los circuitos portuarios en Santa Fe” y en ese sentido, “hay un Gobierno que vino a hacerse cargo y resolver en este caso un problema estructural que cuando se repare, permitirá a la producción y la logística reducir costos, producir más, generando empleo y crecimiento económico a futuro”. Maximiliano Pullaro encabezó el inicio de las obras. Las tareas, que serán ejecutadas por la empresa Pose, comenzarán en la intersección de la A012 con la ruta Nacional Nº 34. El plazo estimado de ejecución es de entre seis y siete meses. Se sumarán otras dos intervenciones ya previstas sobre el corredor: la construcción de la rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 25 y la A012, incluida en la segunda etapa del Camino de la Cremería; y una nueva rotonda en el cruce con la Ruta Nacional 9 vieja, cuyo proyecto será retomado por la provincia para adecuarlo y licitarlo. Durante la primera etapa, se contemplan las siguientes refacciones: Reparaciones profundas y superficiales del hormigón (bacheo)

Reparaciones con tipo de asfalto CA30

Reconstrucción parcial en sectores puntuales con mezcla asfáltica AM3

Sellado de fisuras

Texturizado con la finalidad de borras ahuellamiento

Calce de banquinas

Reposición de luminarias

Trabajos de pintura sobre ruta

Implementación de cartelería (señalética)

Desmalezamiento y corte de pasto sobre banquinas

Nueva rotonda en cruce con Ruta 25 (obra en desarrollo, comenzaría a construirse en los próximos meses)

Nueva rotonda en cruce con antigua Ruta 9 (un proyecto que se encuentra en elaboración)