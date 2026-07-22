Tesla actualiza sus vehículos con Grok: las nuevas funciones con Inteligencia Artificial

La actualización suma controles por voz, rutas adaptadas a las preferencias del conductor y mejoras en la app móvil del vehículo.

Tesla despliega su nueva actualización de software Summer Release 2026, versión 2026.26 , que incorpora una mayor integración de Grok . El asistente basado en Inteligencia Artificial (IA) ahora suma comandos de voz capaces de ejecutar acciones dentro del auto.

El cambio busca que los conductores dependan menos de la pantalla táctil central y puedan realizar distintas tareas mediante instrucciones habladas. Entre las funciones, puede gestionar llamadas , buscar y reproducir música, modificar la climatización, abrir la guantera y responder consultas .

Además, la compañía de Elon Musk introdujo mejoras en el sistema de navegación para hacerlo más personalizado, más herramientas en la app móvil, novedades en el entretenimiento con Karaoke y opciones de control para la pantalla trasera. El despliegue comenzó de manera progresiva y llegará a todos vehículos durante las próximas semanas.

La incorporación más importante de la versión 2026.26 es la evolución de Grok dentro del ecosistema Tesla. Hasta ahora, el asistente de IA estaba principalmente enfocado en responder preguntas, mantener conversaciones y ofrecer ayuda en algunas funciones relacionadas con la navegación.

La firma busca que el conductor pueda interactuar con el auto de una forma más natural , utilizando comandos de voz en lugar de ingresar manualmente a diferentes menús de la pantalla central.

A través de instrucciones habladas, el sistema puede realizar acciones como:

Realizar llamadas telefónicas sin necesidad de utilizar el teléfono móvil

sin necesidad de utilizar el teléfono móvil Buscar canciones y reproducir música dentro del sistema multimedia del vehículo

y reproducir música dentro del sistema multimedia del vehículo Modificar la temperatura y ajustar la climatización

Abrir la guantera

Responder preguntas sobre distintas funciones del vehículo

Sin embargo, según los especialistas, el desafío para Tesla será lograr que Grok sea preciso, rápido y confiable en situaciones reales de conducción. La utilidad de este tipo de asistentes depende de la cantidad de funciones disponibles y de su capacidad para interpretar correctamente las órdenes y ejecutarlas sin errores.

La actualización de Tesla que mejora la navegación y suma herramientas para los conductores

La versión 2026.26 trae cambios relacionados con la capacidad para reconocer patrones de uso. Hasta ahora, la navegación de Tesla se apoyaba principalmente en ubicaciones guardadas como "Casa" o "Trabajo" y en información del calendario del conductor.

Con la nueva actualización, puede tener en cuenta lugares visitados con frecuencia y sugerir destinos o recorridos basados en esas rutinas. Esto permite que el vehículo pueda anticipar necesidades habituales, sin que el usuario tenga que introducirlos cada vez.

También se incorporó una función que permite priorizar rutas conocidas, en lugar de elegir únicamente el camino considerado más rápido por el algoritmo. La app móvil de Tesla recibió nuevas herramientas. Entre ellas se encuentra la posibilidad de consultar y compartir estadísticas relacionadas con el sistema de conducción autónoma, con datos sobre actividad y uso del vehículo.

Otra función añadida permite establecer desde el teléfono el nivel de batería deseado al llegar al destino. Esta opción puede ser útil durante viajes largos, ya que permite planificar mejor las paradas de carga. La firma simplificó la personalización visual del auto. Los usuarios ahora pueden enviar diseños o vinilos directamente desde la app, sin tener que utilizar una memoria USB como ocurría anteriormente.

En el apartado de entretenimiento, incorpora cambios en Karaoke, la función que permite cantar canciones dentro del vehículo.

Ahora, cuando el auto está detenido, los usuarios pueden recibir una puntuación por sus interpretaciones y guardar sus mejores resultados en el perfil del conductor.

Para los vehículos que cuentan con pantalla trasera, Tesla añadió un sistema de bloqueo que limita su control por parte de los pasajeros posteriores. La función está especialmente pensada para familias con niños, ya que permite mantener el contenido visible pero restringir modificaciones.

La actualización incluye ajustes menores, como mejoras en la visualización de la conducción automatizada, nuevas animaciones de inicio en algunos modelos como Model 3 y Model Y, y búsqueda más sencilla de Supercargadores.