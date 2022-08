Viral en TikTok: una joven compró dos panes y pagó $170 mil

Embed @fionarobinsonn nunca antes visto. el pan mas caro de tu vida sonido original - fionarobinsonn

Y continuó: "Pienso que el punto es la coma y por Mercado Pago pongo $170 mil. Y la app lo pasó. Entonces pagué. Literal compré la panadería".

Horas después, la madre de la joven le consultó sobre el gasto que había tenido y en ese momento fue cuando se dio cuenta de su error. "¿Cómo le explico a mi mamá que era el pan?", relataba. Seguido, Greta llamó a Mercado Pago y Visa. Y le dijeron que tenía que ir a la panadería.

Al día siguiente fue al comercio, le contó la situación a la empleada -quien la había atendido cuando pagó $170 mil- y finalmente le devolvieron el dinero. "La chica que me atendió abrió Mercado Pago y me lo pudo devolver. Hay gente honesta todavía en el mundo. Salió bien. Ahora me lo tomó con mucho humor, sino no estaría viva", concluyó Greta.