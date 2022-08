Insólito: quiso operarse la nariz mirando un tutorial en YouTube y terminó internado

Nacido en la ciudad de San Pablo, el joven quiso realizar su propia rinoplastia desde la comodidad de su baño y usando sólo un tutorial de YouTube como guía. El resultado, por supuesto, no fue positivo. Pues, terminó en la Unidad de Emergencias de Campo Limpo con una herida infectada.

La persona, de quién cuya identidad no ha trascendido, le dijo a los médicos que no usó guantes para realizar el procedimiento y que tampoco limpió la herida para no abrir los puntos. Además, le dijo a quienes lo atendieron que tuvo la idea de hacerse su propia cirugía de nariz al descubrir el tutorial. Y que utilizó alcohol para desinfectar el área y anestésico de perros para calmar el dolor. Por último, al terminar, se le ocurrió le ocurrió usar hilo autoabsorbente y superpegamento para cerrar la herida, sin tener algún tipo de conocimiento médico, precisó La Nación.

Por su parte, el hospital dónde se encuentra internado el joven emitió un comunicado y precisó: “Su hoja aclara que, luego de ser acogida por el equipo médico de salud mental, el paciente fue atendida por el equipo bucal y maxilofacial (BMF), que realizó la limpieza de la herida, vendaje y orientación sobre los cuidados necesarios”.

Y agregó: “El paciente fue dado de alta del hospital el mismo día, además de ser derivado para una nueva visita con la especialidad de BMF”.