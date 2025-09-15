Todavía hay tiempo: la Libreta AUH 2025 ya está disponible y así tenés que presentarla

La Libreta AUH permite constatar que cada menor de edad tenga sus necesidades básicas cubiertas. Hasta cuándo tenés tiempo de presentar la documentación y cómo hacerlo.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) deben presentar la Libreta AUH para conservar la prestación y acceder al 20% retenido todos los meses. El organismo aseguró que aún tienen tiempo para entregar la documentación solicitada.

Además de cobrar el monto retenido, los titulares de la AUH recibirán el incremento septiembre de 2025, dado lo que se establece en la formula de movilidad vigente contemplada en el Decreto 274/24 . En él se acuerdan aumentos mensuales que se definen tomando en cuenta el último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

L a Libreta AUH de la Administración Nacional de Seguridad Social consiste en un formulario en el que se solicitan datos del menor que deben ser actualizados periódicamente. En el documento se deben acreditar los controles de salud correspondientes, el calendario de vacunación al día y una asistencia escolar regular.

Este trámite es obligatorio y de suma importancia para poder mantener el beneficio y cobrar el 20% acumulado todos los meses. Con la presentación de la Libreta AUH se verifica que el menor de edad tenga sus necesidades básicas cubiertas para asegurarse de que el dinero de la prestación cumple su finalidad.

Cómo tramitar la Libreta AUH

El trámitede la Libreta AUH se puede hacer de forma online, a través del portal Mi ANSES. Para esto, es necesario utilizar el formulario generado desde la web, ya que es el único válido para este vía.

Ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de Seguridad Social Entrar en la sección Hijos y después al apartado de Libreta AUH Corroborar que la información cargada al sitio web sea correcta y esté actualizada En caso de que falte completar alguna sección, sea educación, salud o vacunación, seleccionar la opción "Generar Libreta" Descargarla o enviarla por correo electrónica Imprimir el formulario y llevarlo a las instituciones correspondientes para que sea firmado y completado Sacar una foto o escanear el formulario completo (sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). Debe pesar menos que 3 MB y estar en formato JPG Volver a ingresar a Mi ANSES, seleccionar la opción Hijos, luego Libreta AUH y por ultimo, Subir Libreta AUH Al finalizar el trámite, el titular debe recibir un correo electrónico que confirme que la presentación se llevó a cabo de manera correcta.

Si no se puede realizar el trámite de forma online, también se puede hacer vía presencial, acercándose a una de las oficinas de ANSES sin turno. Los titulares de la AUH tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentar la documentación requerida por el organismo.

Monto de la AUH en septiembre

En septiembre, la Asignación Universal por Hijo tendrá un ajuste del 1,9% sobre el monto que pagó durante agosto. Esta medida se da en el marco del Decreto de movilidad, que establece aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice inflacionario.

De esta manera, los montos totales quedan así:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088

De los cuales se paga solo el 80%: $92.070,40

Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad: $374.744

De los cuales de paga solo el 80%: $299.795,20

Cuándo cobro la AUH de ANSES en septiembre 2025

El calendario de pagos de ANSES se define todos los meses, según la prioridad de los grupos y el último número del DNI: