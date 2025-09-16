El gobierno confirmó un pago extra para jubilados de ANSES en octubre 2025

El Gobierno compartió el monto del incremento y del pago extra para los jubilados y pensionados a paritr de octubre próximo.

Los jubilados ya pueden saber lo que van a cobrar en octubre 2025.

El Poder Ejecutivo ya definió como va a ser el refuerzo económico para los jubilados y pensionados que cobran por ANSES . El pago adicional se suma a una suba mensual de haberes, que se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los nuevos montos se van a aplicar a partir del mes de octubre 2025 y benefician a jubilados con ingresos bajos y medios. El anuncio de ANSES también incluyó datos sobre la actualización del haber máximo y los valores de las prestaciones mínimas.

Con el nuevo índice inflacionario, el haber máximo pasa de $2.154.562,04 en septiembre a $2.195.498,72 en octubre. La jubilación mínima va a subir de $320.220,69 a $326.304,88 , la Pensión Universal para el Adulto Mayor de $256.150,11 a $261.016,96 y las Pensiones No Contributivas de $224.123,50 a $228.381,85 .

Esta actualización se calcula con la variación del IPC de agosto, que fue de 1,9%, el mismo registro que en julio. Así es como se mantiene el esquema de incrementos mensuales que ajusta los haberes para tratar de compensar el avance de precios.

¿Quiénes acceden al bono de $70.000?

El refuerzo de $70.000 alcanza a jubilados y pensionados con haberes menores a $396.304,88. Quienes perciban montos cercanos a ese tope van a recibir un pago proporcional.

Entonces con este beneficio adicional, los haberes finales quedan así:

Jubilación mínima: $396.304,88 .

. Pensión Universal para el Adulto Mayor: $331.016,96 .

. Pensiones No Contributivas: $298.381,85.

Este bono previsional, que está vigente desde marzo de 2024, sigue activo para reforzar de alguna manera los ingresos mensuales. La medida busca equilibrar un poco el poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional.

Todos los beneficiarios pueden consultar sus recibos en línea y verificar la acreditación de las sumas en las fechas habituales de pago.