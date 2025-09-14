Cuándo cobro ANSES: así continúa el calendario de pagos de septiembre 2025

Septiembre vino con cambios importantes para los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Con la actualización mensual, los haberes subieron y ya empezaron a depositarse en distintas fechas, según la terminación del DNI.
Este mismo esquema permite que los pagos lleguen de forma ordenada. Además, algunos beneficiarios reciben un refuerzo económico aparte para poder sostener sus ingresos, dependiendo del monto percibido.
Aumento en las prestaciones de ANSES
A partir de septiembre 2025, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se incrementaron en un 1,9%, según la nueva fórmula que toma como referencia la inflación de dos meses atrás. Con este aumento, quienes reciben la jubilación mínima y suman el refuerzo de $70.000 alcanzan $390.277,17.
Las principales prestaciones previsionales quedan así:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
- Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $294.194,02
- Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17
Las asignaciones familiares y universales también reciben la actualización:
- Asignación Universal por Hijo: $115.088
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.745
- Asignación Familiar por Hijo: $57.549
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379
Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025
Las fechas de cobro se organizan por terminación de DNI. Este es el cronograma:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 8/9
- DNI terminado en 1: 9/9
- DNI terminado en 2: 10/9
- DNI terminado en 3: 11/9
- DNI terminado en 4: 12/9
- DNI terminado en 5: 15/9
- DNI terminado en 6: 16/9
- DNI terminado en 7: 17/9
- DNI terminado en 8: 18/9
- DNI terminado en 9: 19/9
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22/9
- DNI terminados en 2 y 3: 23/9
- DNI terminados en 4 y 5: 24/9
- DNI terminados en 6 y 7: 25/9
- DNI terminados en 8 y 9: 26/9
Asignación Familiar y Asignación Universal por Hijo
- DNI terminado en 0: 8/9
- DNI terminado en 1: 9/9
- DNI terminado en 2: 10/9
- DNI terminado en 3: 11/9
- DNI terminado en 4: 12/9
- DNI terminado en 5: 15/9
- DNI terminado en 6: 16/9
- DNI terminado en 7: 17/9
- DNI terminado en 8: 18/9
- DNI terminado en 9: 19/9
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 10/9
- DNI terminado en 1: 11/9
- DNI terminado en 2: 12/9
- DNI terminado en 3: 15/9
- DNI terminado en 4: 16/9
- DNI terminado en 5: 17/9
- DNI terminado en 6: 18/9
- DNI terminado en 7: 19/9
- DNI terminado en 8: 22/9
- DNI terminado en 9: 23/9
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 10/9
- DNI terminados en 2 y 3: 11/9
- DNI terminados en 4 y 5: 12/9
- DNI terminados en 6 y 7: 15/9
- DNI terminados en 8 y 9: 16/9
(Asignación por Maternidad se acredita desde el primer día del calendario)
Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
- Primera quincena: del 9/9 al 10/10
- Segunda quincena: del 19/9 al 10/10
Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: 19/9
- DNI terminados en 2 y 3: 22/9
- DNI terminados en 4 y 5: 23/9
- DNI terminados en 6 y 7: 24/9
- DNI terminados en 8 y 9: 25/9
