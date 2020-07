Día Internacional del Trabajo Doméstico: las problemáticas que expuso la pandemia

La cuarentena expuso aún más esta problemática dado a que las tareas de cuidado y del hogar durante la pandemia recayeron aún más sobre las mujeres.

Según Economía Femini(s)ta (EF), organización que nació en mayo de 2015 con el objetivo de visibilizar la desigualdad de género a través de la difusión de datos, estadísticas, contenidos académicos, en su estudio realizado en marzo de 2020, titulado Las trabajadoras de servicio doméstico en Argentina. 2do trimestre de 2019, “Casi el 75% de quienes trabajan de forma remunerada realizando trabajo doméstico también están a cargo de la realización de este trabajo en sus hogares de manera no-asalariada”.

La situación de empleadas domésticas durante la cuarentena

Desde que se dispuso el Asilamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), a partir del decreto 297/20 (artículo N° 6 inc. 5) se indicó que solamente debían prestar servicios las siguientes modalidades de trabajo de la cuarta categoría (Cuidadoras), incluyendo:

Personas que asisten a otras con discapacidad.

Personas que asisten a adultos mayores; enfermos o no.

Personas que asisten a niños, niñas y/o a adolescentes.

El resto de las categorías quedaron exceptuadas de concurrir a sus trabajos, según los artículos 1 y 2 del decreto 297/20.

Desde el 20 de marzo se aclaró que igual se les debía abonar su remuneración habitual, según el artículo 8 del decreto 297/20 y Resolución N° 296/2020 del Ministerio de Trabajo.

Además, el Gobierno anunció que todas las empleadas domésticas recibirán en cuarentena los $10.000 del IFE.

Flexibilización del aislamiento en AMBA

Para CABA, el Gobierno de la Ciudad prevén que el regreso de la actividad se incluya en las etapas 3 y 4 del Plan Integral de Puesta en Marcha que rige desde esta semana.

Sin una fecha fija estimada, sino más bien evaluando la situación epidemiológica diaria del AMBA, se estima que primero se habiliten a las empleadas que residan en la ciudad y luego las que vivan en localidades del conurbano bonaerense.

Protocolo para retomar la actividad

Protocolo Servicio Doméstico- Retorno seguro.pdf Documento elaborado por UPACP, OSPACP y Escuela de Capacitación para el Personal del Servicio Doméstico. Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP)

Las desigualdades del trabajo doméstico

Ingresos de las trabajadoras de servicio doméstico

Según señaló Economía Femini(s)ta en su informe basado en datos del Indec y la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al último trimestre de 2019, “Las trabajadoras del sector perciben ingresos que, en promedio, rondan los $7.300 mensuales por su ocupación principal”.

Trabajo doméstico- Eco Femini(s)ta- Ingresos.jpg Debe tenerse en cuenta que todos los montos están expresados en pesos del 2do trimestre de 2019. Economía Femini(s)ta (EF)

“Al mismo tiempo, un 50% de ellas cobra $6.000 por mes por dicho trabajo. Esto equivale a que en promedio cobran unos $91 por hora, y el 50% cobra menos de $86 por hora”, remarcó la organización.

Derechos laborales de las trabajadoras de servicio doméstico

Según el informe de Eco Fimini(s)ta, "dentro del conjunto de asalariadas, un 34,5% no se encuentra registrada en la seguridad social. Esta tasa asciende al 36,1% cuando hablamos de las asalariadas mujeres, pero también puede observarse que la problemática es particularmente incisiva entre las trabajadoras domésticas: un 73,5% de ellas no percibe descuento jubilatorio".

"Asociado a esto, un 69,2% de estas trabajadoras no cuenta con vacaciones pagas, un 68,1% no percibe aguinaldos, un 72,2% no percibe el pago en caso de enfermedad, y un 72,6% no cuenta con cobertura de salud mediante obra social".

Comparación con otras ramas de la ocupación

La organización señaló: "El sector de servicio doméstico es uno de los más importantes del mercado laboral. También se trata de la rama más feminizada".

Trabajo doméstico- Eco Femini(s)ta- Tasa feminización.jpg Economía Femini(s)ta (EF)

A su vez, explicaron que el servicio doméstico es la rama que presenta la tasa de no-registro más alta, y los ingresos promedios más bajos, tanto de bolsillo como por hora trabajada.

Trabajo doméstico- Eco Femini(s)ta- Cant. de trabajadores.jpg Economía Femini(s)ta (EF)

En junio el Indec anunció que en 2021 realizará la primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado.

El sondeo se pondrá en marcha en el segundo trimestre de 2021 y buscará indagar en la distribución del tiempo entre el trabajo remunerado y no remunerado, las desigualdades que existen con perspectiva de género y la demanda de servicios de cuidado que existe en el país.