El 45% de los argentinos no aceptaría sumarse a empresas poco sustentables

De acuerdo con el último informe Randstad Workmonitor, un estudio semestral que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluido Argentina, las personas son más exigentes a la hora de sumar su talento a una empresa y ante la posibilidad de elegir, priorizan organizaciones con las que comparten valores. Así, surge del estudio que el 45% de los argentinos no aceptaría un trabajo en una organización que no esté haciendo proactivamente un esfuerzo por ser más sostenible, cifra que supera en 6 puntos porcentuales al valor arrojado a nivel global, donde solo el 39% de los trabajadores aceptaría sumar su talento a una organización que no se esforzara activamente por ser más sostenible.