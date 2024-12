Tragedia en Panamericana: los crudos mensajes que dejó el joven que murió al chocar con una cabina de peaje

Diego Martínez , quien falleció tras un brutal accidente en la Panamericana al impactar contra una cabina de peaje, dejó mensajes conmovedores a su ex pareja, Magalí , antes de su muerte.

“Dijo que yo era lo mejor que le había pasado, que le di lo mejor, que le di los momentos más lindos y que los iba a recordar siempre”, compartió la mujer. Y agregó detalles: “Me dijo que volviera a brillar antes de que me cagara la vida, que volviera a sonreír como siempre lo hacía, que le veía el lado positivo a todo”.

Diego también se disculpó por no haber sido el mejor compañero y por las dificultades en su relación. Reconoció que no merecía lo que le hizo pasar, pero la aseguró que siempre la amaría. En sus palabras, también expresó su dolor por no poder acompañar a Luka en su crecimiento, deseándole que su madre lo criara de la mejor manera.