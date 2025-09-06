Trágico accidente en Entre Ríos: tres víctimas fatales y un herido grave en paso a nivel sin barreras







El hecho ocurrió cuando una camioneta, ocupada por cuatro amigos, intentó cruzar las vías en el paso a nivel.

as víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires Bomberos Voluntarios de Ceibas

Un accidente en un paso a nivel no regulado en la provincia de Entre Ríos dejó este sábado un saldo trágico de tres muertos y un herido grave, tras el choque entre un automóvil y un tren de carga .

El hecho ocurrió cuando una camioneta Toyota Hilux, ocupada por cuatro amigos que se dirigían a una jornada de pesca, intentó cruzar las vías en el paso a nivel de Médanos, departamento Islas del Ibicuy, Entre Ríos, en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional 12.

Al cruzar las vías, el vehículo fue embestido por un tren de carga de cereales que circulaba desde Basavilbaso hacia Puerto del Guazú. El impacto destruyó la parte frontal y la cabina de la camioneta, causando la muerte de tres de sus ocupantes y dejando a un cuarto herido grave. Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires

El paso a nivel sin barrera ni señalización sonora El paso a nivel no tenía barreras ni señalización sonora, aunque sí contaba con carteles verticales y horizontales que advierten sobre el paso del tren y recomiendan reducir la velocidad. Según medios locales, el tren pasa por ese cruce hasta tres o cuatro veces al día, pero sin horario fijo, ya que se trata de un servicio de carga.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes, destacó que hacía al menos 15 años no ocurría un accidente de estas características en ese tramo, y atribuyó el siniestro a la falta de precaución al cruzar las vías.

Autoridades locales anunciaron una auditoría de seguridad en los pasos a nivel de la zona, mientras que la empresa ferroviaria evitó hacer declaraciones hasta concluir la investigación.