La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un aumento del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones para septiembre 2025. Este ajuste se aplicó según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio y beneficia a todos los titulares de prestaciones. Los montos actualizados ya están disponibles según el calendario de pagos establecido por terminación de DNI.
ANSES depositará los haberes con aumento: cuándo cobro en septiembre 2025
El organismo previsional informó los montos de las prestaciones en el noveno mes del año que viene con aumentos y extras.
-
El trámite que ya pueden realizar los jubilados para que sea más fácil recibir los pagos de ANSES
-
ANSES confirmó el aumento de las Asignaciones de Pago Único y estos son los montos de septiembre 2025
El organismo mantiene vigente el programa Tarjeta Alimentar, que se acredita automáticamente junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este beneficio complementario no requiere trámites adicionales y se deposita en las mismas fechas establecidas para cada prestación.
Aumento en las prestaciones de ANSES en septiembre 2025
Los nuevos montos de las asignaciones familiares para septiembre 2025 quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.745
- Asignación Familiar por Hijo: $57.549
- Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77
Para las jubilaciones y pensiones, los valores actualizados son:
- Jubilación mínima: $390.277,17
- Jubilación máxima: $2.155.162,17
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02
- Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17
El bono de $70.000 se acredita automáticamente a los jubilados con haberes de hasta $320.277,17. Quienes perciben entre $320.277,18 y $390.277,16 reciben un monto parcial para completar su ingreso hasta los $390.277,17.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025
El cronograma de pagos para septiembre 2025 sigue la distribución habitual según la terminación del DNI:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo plan 2
- Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
Dejá tu comentario