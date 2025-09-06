Atención AUH: todavía hay tiempo de hacer el trámite para cobrar el 100% de la prestación

Presentá la libreta antes del 31 de diciembre para cobrar el 20% retenido y la Ayuda Escolar Anual. Hacelo de manera online y asegurá tu prestación.

El trámite es sumamente importante para cobrar el monto retenido.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una prestación fundamental para muchas familias argentinas. Este beneficio garantiza una ayuda económica mensual para padres, madres o tutores que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad .

La presentación de la Libreta AUH es un requisito indispensable para acceder al 20% retenido del año anterior y a la Ayuda Escolar Anual . Este documento debe ser completado y presentado antes del 31 de diciembre de 2025.

La AUH está destinada a padres, madres o tutores que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Además, es imprescindible que los beneficiarios sean argentinos o residentes con al menos 2 años de permanencia en el país. Los hijos deben ser menores de 18 años, aunque no hay límite de edad para aquellos con discapacidad.

Montos de la AUH en septiembre 2025

Los montos de la AUH y otras asignaciones para septiembre 2025 son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.087,90.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $115.087,90.

Asignación por Hijo (SUAF): $57.548,03

Extras que pueden cobrar

Además del monto mensual, los beneficiarios de la AUH pueden acceder a:

El 20% retenido del año anterior, al presentar la Libreta AUH.

La Ayuda Escolar Anual.

Qué es la Libreta AUH

La Libreta AUH es un formulario anual obligatorio que deben presentar absolutamente todos los titulares de la AUH. Este documento acredita los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores a cargo. Su presentación es esencial para poder cobrar el 20% acumulado del año anterior y acceder a la Ayuda Escolar Anual.

Cómo tramitar la Libreta AUH en Mi ANSES

Para presentar la Libreta AUH, tenés que seguir estos pasos:

Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos - Libreta AUH, verificá la información de los beneficiarios.

Si falta completar algún dato (educación, salud o vacunación), seleccioná Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimí el formulario en una sola hoja y llevalo al centro de salud o escuela para su certificación.

Saca una foto nítida del formulario completo (en formato JPG, con peso menor a 3 MB).

Reingresa a mi ANSES, seleccioná Subir Libreta AUH y adjunta el archivo.

El trámite concluye cuando recibas el correo electrónico de confirmación.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en septiembre 2025

El cronograma de pago de la AUH para septiembre 2025 es el siguiente:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Para más información, consultá la página oficial de ANSES o comunícate con el organismo a través de sus canales de atención.