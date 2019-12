Dieron de alta al agente de tránsito atropellado por Eugenio Veppo

"La vida misma es un milagro y hay que agradecerlo a diario", sostuvo el agente de tránsito, de 30 años, luego de haber sido dado de alta y retirarse en silla de ruedas del hospital ubicado en el barrio porteño de Palermo.

También dijo, en declaraciones al canal de televisión Todo Noticias (TN) que después del accidente comenzó a "valorar cosas que por ahí en otros casos no valoraba" y se mostró esperanzado en que podrá volver a caminar después de someterse a sesiones de kinesiología para recuperar la movilidad.

Eugenio Veppo.mp4 C5N

"Hay que empezar a ser más consciente de que la vida misma es un milagro y hay que agradecerlo a diario", dijo Siciliano, que también comentó que Veppo intentó comunicarse con su madre luego del accidente, ocurrido el 8 de septiembre pasado alrededor de las 3:35 de la madrugada.

Asimismo, dijo que de ese incidente que le costó la vida a su compañera de trabajo en Figueroa Alcorta y Tagle, en Palermo, no tiene registro: "No me acuerdo nada del choque, me desperté en terapia intensiva", expresó.

A partir de ahora, dijo que intentará llevar adelante una "vida normal" y agregó que "de a poco, todo va a ir volviendo", al tiempo que agradeció a todos que le brindaron su respaldo y que rezaron por él en estos últimos tres meses, luego del accidente sufrido a comienzos de septiembre.

El joven contó además que ahora deberá continuar con el tratamiento y que aún falta una operación: "Esto es un egreso de internación más que un alta definitivo".

El mes pasado, la fiscal Romina Monteleone solicitó elevar a juicio oral al periodista Veppo y el juez de instrucción Luis Zelaya dio curso al trámite.

Tras la decisión del magistrado, el expediente recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 14, pero aún no se sabe la fecha de inicio del debate.

En la solicitud de elevación a juicio, la fiscal determinó que "Veppo conducía a muy alta velocidad -no menos de 130 km/h- por una avenida cuya máxima permitida era de 70 km por hora. Que además lo hacía zigzagueando de izquierda a derecha para rebasar a otros conductores y luego de haber ingerido alcohol".

Además, la fiscal destacó que "el control de tránsito estaba correctamente implantado y señalizado y, por ello, altamente visible para todos los conductores que por allí transitaban".

Veppo irá al juicio acusado por el delito de homicidio simple con dolo eventual de la agente de tránsito Cinthia Choque y en concurso ideal por las lesiones graves que sufrió Santiago Siciliano.