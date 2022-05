La reacción del taxista tras atropellar a las turistas francesas: "Me desvanecí"

Tal como lo difundió Telefe se escucha al hombre decir: “Contame qué pasó, te juro que no vi a nadie, me desvanecí”, había relatado el conductor, que todavía llevaba puesto el cinturón de seguridad sobre el taxi que manejaba diariamente.

El video fue registrado por una de las pasajeras de un Fiat Punto que fue embestido por el Volkswagen Voyage luego de haber atropellado a las tres jóvenes en el cruce de la avenida Santa Fe y Armenia. La testigo que filma se encuentra en estado de shock y se puede notar un evidente temor hacia el hombre, todavía sin entender si lo había hecho de manera intencional.

“¿En serio me decís?”, pregunta con dramatismo el chofer a la joven que filma desde el auto. “Atropellaste a mucha gente”, le confirma con la voz entrecortada. Acto seguido, el jubilado se agarra la cabeza con las dos manos. “Te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó...“, agregó el taxista, quien poco después volvería a desvanecerse.

Según el mismo informe de Telefe, tras recobrar el conocimiento el hombre oriundo del barrio porteño de Villa Urquiza sufrió un infarto. Luego, fue trasladado al Hospital Rivadavia, donde todavía se encuentra internado.

Cuando el SAME llegó al lugar del accidente se encontró con el jubilado en el piso, que no respondía a los estímulos y debieron reanimarlo. El domingo sufrió un infarto en el hospital Rivadavia y entró en coma.