El empresario que perdió toda su fortuna, pero recuperó millones con un movimiento clave en el mercado







Parecía que su imperio se derrumbaba por un escándalo corporativo, pero su visión lo hizo resurgir.

El magnate que supo invertir para ganar y recuperar millones. Imagen: Bloomberg

Millones de dólares parecía haberse evaporado de la ecuación financiera de Christoffel Wiese cuando el escándalo corporativo que estalló en su contra sacudió su imperio. Su trayectoria, marcada por apuestas audaces, la construcción de un vasto negocio minorista y una caída que muchos consideraron definitiva se convierte ahora en la historia de un retorno inesperado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Gracias a una visión estratégica y a algunas inversiones clave, Wiese logró recomponer parte de su patrimonio y recuperar millones, transformando una crisis en una nueva oportunidad. Su capacidad para reinventarse y el timing de sus movimientos financieros sirvieron para restituir su estatus como gran jugador del mercado.

Christoffel Wiese Después del escándalo corporativo, sus finanzas parecían evaporarse, pero supo volver a ganar millones. Imagen: Bloomberg Quién es Christoffel Wiese y cómo consiguió su fortuna Christoffel Wiese nació el 10 de septiembre de 1941 en Upington, Sudáfrica, hijo de una familia vinculada al negocio agrícola y al comercio minorista. Estudió en la Universidad de Stellenbosch donde obtuvo títulos en Derecho y Artes, lo que le permitió arrancar su carrera profesional como abogado antes de volcarse plenamente al mundo empresarial.

Su ingreso al negocio minorista se produjo a través de Pepkor Holdings, empresa que había sido fundada por sus padres, y luego impulsó su expansión hasta convertirla en un actor relevante del retail. Además, adquirió y creció Shoprite Holdings, transformando lo que era una pequeña cadena de supermercados en Sudáfrica en un gigante regional.

En el camino, Wiese optó por ventas, fusiones y reconfiguraciones: por ejemplo, en 2014 vendió su participación mayoritaria en Pepkor a cambio de acciones de Steinhoff International, lo que lo posicionó temporalmente entre los mayores accionistas del grupo.

Sin embargo, el éxito tuvo su reverso: cuando Steinhoff admitió irregularidades contables en 2017, la caída de su valor y el derrumbe del precio de las acciones implicaron para Wiese una pérdida que muchos calificaron de catastrófica. Miles de millones: el patrimonio de Christoffel Wiese El patrimonio de Wiese refleja no sólo su capacidad para construir enormes negocios, sino también para reponerse de pérdidas mayúsculas. Según datos de Forbes, se estimaba que su riqueza ascendía a cerca de US$ 1.7 mil millones en 2025. Esa cifra se logra gracias a su participación en Shoprite, Pepkor y otras inversiones estratégicas, combinadas con movimientos legales y financieros que le permitieron recuperar valor tras el desplome. Su visión de diversificar fuera de Sudáfrica, explorar nuevos mercados y asegurar activos resistentes al riesgo local fueron esenciales en ese proceso.

Temas Millones