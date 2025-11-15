El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para Buenos Aires y alrededores. Después de la cálida jornada, se espera que por la noche se produzcan fuertes lluvias y probable caída de granizo que podríanextenderse hasta la mañana del domingo.
Rige un alerta amarilla por tormentas y posible granizo para este sábado: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país
El fin de semana comenzará con un marcado ascenso térmico. Por la noche, se esperan tormentas que harán descender la temperatura.
Alerta meteorológica por tormentas eléctricas: cuáles son las zonas afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA
El SMN emitió alerta amarilla para hoy: cuándo llegan las tormentas al AMBA
El centro y norte del país también transitarán una jornada movida, con alertas por tormentas de variada intensidad y probabilidad de granizo y ráfagas en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
El domingo 16, según el SMN, las lluvias continuarán durante la mañana y el resto del día quedará bajo un manto de nubes. La temperatura dará un respiro: mínima de 20°C y máxima de 25°C.
El domingo 16 llegará con lluvias matinales y una baja sensible en las temperaturas de CABA —máxima de 25°C—, mientras la inestabilidad se desplazará hacia el Litoral. En el centro del país, las condiciones tenderán a mejorar con rapidez.
Ya el lunes 17 se perfila como un día más estable en el AMBA: mínima de 11°C, máxima de 24°C y cielo despejado. El norte argentino continuará con el tiempo más cargado, mientras que el resto del país volverá a recuperar calor hacia el martes.
Cómo estará el clima en el resto del país
Buena parte del centro y norte argentino - Chaco, Formosa y Santiago del Estero -- estará bajo condiciones inestables. El SMN mantiene alertas amarillas por tormentas fuertes, con la posibilidad de chaparrones intensos, granizo y ráfagas.
Más al sur, la Patagonia ofrecerá un panorama más calmo, aunque con temperaturas más bajas y vientos moderados. Zonas de La Pampa y el sur de Cuyo podrían sumar nubosidad y calor, con máximas que superarán los 30°C.
