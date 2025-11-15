Rige un alerta amarilla por tormentas y posible granizo para este sábado: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país







El fin de semana comenzará con un marcado ascenso térmico. Por la noche, se esperan tormentas que harán descender la temperatura.

Las tormentas regresarán al AMBA el sábado por la noche. Unsplash

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para Buenos Aires y alrededores. Después de la cálida jornada, se espera que por la noche se produzcan fuertes lluvias y probable caída de granizo que podríanextenderse hasta la mañana del domingo.

El centro y norte del país también transitarán una jornada movida, con alertas por tormentas de variada intensidad y probabilidad de granizo y ráfagas en provincias como Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

El domingo 16, según el SMN, las lluvias continuarán durante la mañana y el resto del día quedará bajo un manto de nubes. La temperatura dará un respiro: mínima de 20°C y máxima de 25°C.

Calor Ola Telam El domingo 16 llegará con lluvias matinales y una baja sensible en las temperaturas de CABA —máxima de 25°C—, mientras la inestabilidad se desplazará hacia el Litoral. En el centro del país, las condiciones tenderán a mejorar con rapidez.

Ya el lunes 17 se perfila como un día más estable en el AMBA: mínima de 11°C, máxima de 24°C y cielo despejado. El norte argentino continuará con el tiempo más cargado, mientras que el resto del país volverá a recuperar calor hacia el martes.

Cómo estará el clima en el resto del país Buena parte del centro y norte argentino - Chaco, Formosa y Santiago del Estero -- estará bajo condiciones inestables. El SMN mantiene alertas amarillas por tormentas fuertes, con la posibilidad de chaparrones intensos, granizo y ráfagas. Más al sur, la Patagonia ofrecerá un panorama más calmo, aunque con temperaturas más bajas y vientos moderados. Zonas de La Pampa y el sur de Cuyo podrían sumar nubosidad y calor, con máximas que superarán los 30°C.