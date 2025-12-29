Éxodo de argentinos a Chile: largas demoras en el Paso Cristo Redentor por el recambio de fin de año + Seguir en









El intenso flujo de argentinos rumbo al país vecino genera esperas de más de tres horas en la frontera de Mendoza, en el inicio de la temporada de verano.

Autos y más autos colapsan el Paso Cristo Redentor Foto: Infobae

Con la llegada del verano y en la antesala de las celebraciones de fin de año, comenzó un fuerte movimiento de turistas argentinos hacia Chile, lo que provocó importantes demoras en el Paso Internacional Cristo Redentor. Desde este sábado, el cruce se encuentra habilitado en ambos sentidos, pero quienes intentan ingresar al país vecino deben afrontar esperas que superan las tres horas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las autoridades del Sistema Integrado informaron que el tránsito se mantiene operativo, aunque la congestión vehicular en la alta montaña aumentó considerablemente. Durante la mañana se registraron filas de varios kilómetros para acceder al complejo aduanero chileno de Los Libertadores, con tiempos de espera estimados en alrededor de 180 minutos, mientras que el paso desde Chile hacia Argentina se desarrolla sin inconvenientes.

El incremento del flujo responde, en gran parte, al atractivo que representa Chile para los argentinos, tanto por la cercanía como por los precios más convenientes. Destinos como Viña del Mar, Reñaca y La Serena figuran entre los más elegidos para recibir el Año Nuevo y pasar las primeras semanas de 2026.

paso cristo redentor Para ordenar el tránsito y evitar embotellamientos en zonas sin servicios, se habilitó un área de estacionamiento regulado en Penitentes, desde donde los vehículos ingresan por tandas al complejo fronterizo. Para ordenar el tránsito y evitar embotellamientos en zonas sin servicios, se habilitó un área de estacionamiento regulado en Penitentes, desde donde los vehículos ingresan por tandas al complejo fronterizo.

Las autoridades recomiendan prever tiempos prolongados de espera, llevar la documentación en regla y mantenerse informados sobre el estado del paso, ya que se espera que la demanda continúe elevada durante el fin de semana.