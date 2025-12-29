Incendio forestal fuera de control en Junín de los Andes ya destruyó 400 hectáreas + Seguir en









Las llamas avanzan sin control en una estancia ubicada a 50 kilómetros de Junín de los Andes y obligaron a un amplio despliegue terrestre y aéreo.

El incendio se inició en la estancia Chacayal, a unos 50 kilómetros de Junín de los Andes, y avanza sobre pastizales y matorrales.

Un incendio desatado en la zona de Junín de los Andes arrasó ya unas 400 hectáreas y continúa fuera de control, según confirmaron autoridades provinciales. El foco se inició por la tarde en la estancia Chacayal y, favorecido por el viento y la baja humedad, avanzó con extrema rapidez sobre pastizales y matorrales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El fuego se detectó alrededor de las 16:00 del domingo en la estancia Chacayal, ubicada a unos 50 kilómetros de la localidad neuquina de Junín de los Andes. Desde ese momento, las llamas generaron alarma en la región por la velocidad con la que se expandieron y el riesgo que representaban para viviendas, puestos rurales y animales.

Adrián Barrera, director provincial de Manejo del Fuego de Neuquén, explicó en diálogo con TN que el incendio sigue fuera de control. El funcionario remarcó que, al tratarse de un foco en pastizales, el avance fue extremadamente rápido: en apenas dos horas y media, las llamas consumieron cerca de 400 hectáreas.

Junín de los Andes Las llamas arrasaron cerca de 400 hectáreas en apenas dos horas y media, favorecidas por el viento y la baja humedad. X: @mejorinformado Según detalló Barrera, aún no se pudo establecer con precisión el origen del incendio. Sin embargo, aclaró que no se registraron tormentas eléctricas en la zona, por lo que la principal hipótesis apunta a un hecho de negligencia. En ese sentido, indicó que podría haberse iniciado por la acción de una persona que se encontraba pescando cerca del río.

El terreno afectado presenta características que favorecen la propagación del fuego. Se trata de una zona de estepa y matorrales, con abundantes pasturas y pastizales, un tipo de vegetación que permite que las llamas se extiendan con facilidad. A estas condiciones se sumaron factores climáticos adversos, como el viento intenso y la baja humedad, que aceleraron aún más el avance del incendio.

Operativo para proteger viviendas y animales En cuanto al operativo, Barrera señaló que el principal objetivo fue resguardar las viviendas, los puestos y el casco de la estancia, que hasta el momento no resultaron afectados por el fuego. Además, confirmó que los animales que se encontraban en el lugar pudieron ser evacuados a tiempo, evitando pérdidas mayores. “Estamos trabajando con cuatro medios aéreos: dos aviones, un avión anfibio y un helicóptero”. A este despliegue se suman brigadistas que realizan ataques directos con herramientas manuales y construyen líneas de defensa para intentar frenar el avance de las llamas. Del operativo participan los Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, personal del Parque Nacional Lanín, integrantes de la Fundación Tierras Patagónicas y efectivos de la Policía de Neuquén. Finalmente, las autoridades solicitaron a los vecinos que no se acerquen a la zona afectada y que circulen con extrema precaución en las inmediaciones del puente de Rinconada, donde el humo y el intenso movimiento de vehículos de emergencia dificultan el tránsito.

Temas Incendio

Neuquén