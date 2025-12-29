Impuesto al Cheque: micropymes podrán computar el tributo a cuenta del Impuesto a las Ganancias durante 2026

Se trata de un beneficio que vencía este miércoles. El Gobierno lo prorrogó por todo el año próximo. El proyecto oficial es eliminar el impuesto. En 11 meses recaudó $12 billones.

El Gobierno prorrogó por un año la posibilidad de que las microempresas computen lo abonado por el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios a cuenta del Impuesto a las Ganancias o de las contribuciones a la Seguridad Social.

Así lo determina el decreto 923, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que prorroga el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026 . El mismo vencía este año.

La norma recuerda que el artículo 6° de la Ley 27.264 de “Carácter Permanente del Programa de Recuperación Productiva” establece que el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como Impuesto al Cheque ), que hubiese sido efectivamente ingresado, pueda computarse en un 100% como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias por las microempresas.

Por otro lado, se recuerda que por el decreto 394 de 2023 se determinó que las microempresas también pueden computar hasta 30% de lo que paguen por el Impuesto al Cheque a cuenta del 15% de las contribuciones al sistema jubilatorio.

A mbos beneficios si iba a terminar el último día de 2025, pero ahora fueron extendidos . Las empresas que quedarán comprendidas son las que revisten la categoría de micropyme en los términos de lo que establece la ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La última actualización de parámetros se llevó a cabo en abril de este año. Allí, se determina que son microempresas las que facturen al año hasta $569 millones en la Construcción; $266,8 millones, en Servicios; $1.371 millones; en Comercio; $940,6 millones, en Industria y Minería; y $661,4 millones, en Agro.

El Gobierno aspira a eliminar el Impuesto al Cheque

El Gobierno tiene en la mira el Impuesto al Cheque como uno de los primeros a ser eliminado dentro de la lista de los más distorsivos. Cabe recordar que fue creado por una iniciativa del exministro Domingo Cavallo en el marco de la crisis del año 2000 y la política de déficit cero que trató de implementar el gobierno de Fernando De la Rúa. Se trata de otro caso de un impuesto transitorio que se quedó como parte importante de la estructura de recaudación.

Entre enero y noviembre el tributo recaudó $12,6 billones con un incremento del 50% nominal. El Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios representa el 7,5% de la recaudación global.

Es un impuesto que desalienta la bancarización y fomenta la irregularidad. Cada vez que se produce un movimiento en una cuenta bancaria o caja de ahorro se cobre el 0,6%. Cuando fue creado su recaudación estaba destinada al servicio de seguridad social.

Se trata de un impuesto no coparticipable y de fácil recaudación, similar al impuesto a los combustibles, que es de cobro inmediato por parte del Gobierno nacional. Pero debido a la importancia que tiene en la estructura fiscal no resulta sencillo eliminarlo. Los analistas consideran viable para ello permitir de manera gradual que se compute a cuenta de otros tributos.