Horror en José C. Paz: un joven de 18 años chocó y mató a una pareja, e hirió a sus tres hijos menores







El accidente fue durante la noche del viernes, cuando Michael Carballo embistió brutalmente con una Volkswagen Amarok al Renault 12 de Renzo Benítez y Eliana Martínez.

Un brutal accidente conmocionó a José C, Paz: un joven de 18 años chocó y mató a una pareja. Además, dejó a tres niños huérfanos, que se encontraban en el vehículo, uno de ellos está grave.

Un fatal accidente ocurrió en José C. Paz cuando una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por Michael Carballo, de 18 años, chocó brutalmente contra el Renault 12 de la pareja compuesta por Renzo Benítez y Eliana Martínez, que murió en el acto. El siniestro se dio el pasado viernes por la noche y dejó a los tres hijos de la pareja heridos; uno de ellos permanece en grave estado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, la noche del viernes quedó marcada por la tragedia. Carballo manejaba la camioneta de su padre por encima de los 100 km/h y del otro lado, venían Renzo y Eliana, que no tuvieron tiempo para reaccionar. El impacto fue devastador: uno de ellos salió despedido por la parte delantera del Renault 12 y los tres hijos, de 7, 11 y 14 años, quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y tuvieron que ser rescatados por los bomberos. La mayor de ellos se encuentra grave.

Quién es Michael Carballo, el joven que mató en un siniestro a una pareja en José C. Paz choque en José C. Paz 2 Detrás del volante de la Amarok estaba Michael Carballo, un joven de 18 años que no pasó inadvertido. El joven es hijo del dueño de Tornado, un boliche muy conocido en la zona. Según confirmaron fuentes judiciales y policiales, Carballo había consumido muchísimo alcohol, ya que el test realizado en el lugar arrojó 3,01 gramos de alcohol en sangre, cuando en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero.

choque en José C. Paz 3 El impacto ocurrió alrededor de las 23:30, a metros de una plaza con juegos infantiles. Testigos indicaron que la Amarok circulaba a gran velocidad, muy por encima de los 100 kilómetros por hora.

El caso generó conmoción en José C. Paz. Desde la Secretaría de Gobierno y la Dirección General de Cultos del municipio emitieron un comunicado donde lamentaron la pérdida del matrimonio y pidieron por la recuperación de los niños. En el texto, calificaron lo ocurrido como “la criminal irresponsabilidad vial provocada por un borracho al volante”.