Trenes: el ramal Tigre del ferrocarril Mitre volverá a Retiro el 8 de marzo tras casi dos meses de interrupciones + Seguir en









Desde este domingo se reanuda el servicio hacia Tigre, aunque con recorrido limitado hasta Belgrano C mientras finalizan las pruebas de señalización.

El Tren Mitre comienza su puesta a punto para el regreso a Retiro

El regreso completo del Tren Mitre a la terminal de Retiro ya tiene nueva fecha. Aunque inicialmente estaba previsto para fines de febrero, la normalización total del ramal Tigre se concretará el 8 de marzo, luego de una semana adicional bajo un esquema operativo provisorio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde este 1° de marzo, las formaciones volverán a circular hacia Tigre, pero no ingresarán a Retiro. El servicio funcionará de manera limitada entre Belgrano C y Tigre, debido a los trabajos de modernización en el ingreso a la cabecera porteña.

Pruebas técnicas y etapa final de obras La reprogramación responde a la necesidad de completar la migración tecnológica del sistema de señalamiento en la zona del Empalme Maldonado. Según informó Trenes Argentinos, el proyecto presenta un 88% de avance y requiere una última etapa de pruebas dinámicas con formaciones vacías para garantizar mayor seguridad y mejores frecuencias.

Obras línea Mitre trenes Desde este 1° de marzo, las formaciones volverán a circular hacia Tigre, pero no ingresarán a Retiro. El servicio funcionará de manera limitada entre Belgrano C y Tigre, debido a los trabajos de modernización en el ingreso a la cabecera porteña. Las obras, enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria, incluyeron la renovación de 29 kilómetros de vías, mejoras en estaciones, pasos a nivel y puentes, además de la instalación de nuevos cables de señalamiento. Las autoridades calificaron la intervención como “histórica”, ya que parte del sistema no había sido actualizado en más de un siglo.

Una vez reactivado el recorrido completo hasta Retiro, se prevé una reducción progresiva en los tiempos de viaje entre la terminal y Tigre, con mejoras que podrían alcanzar hasta 17 minutos hacia fines de 2026.

Temas Trenes

Retiro

Transporte