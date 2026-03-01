Asombroso hallazgo en Portugal: encontraron una impactante colección de autos clásicos abandonados + Seguir en









Una pareja del canal de YouTube Exploring the Unbeaten Path descubrió decenas de vehículos históricos ocultos en galpones, muchos de ellos de las décadas del 50 y 60.

Los autos clásicos enconrados en Portugal

Lo que comenzó como una escapada por el interior de Portugal terminó convirtiéndose en un hallazgo que despertó la atención de los fanáticos de los autos clásicos. Los creadores del canal Exploring the Unbeaten Path documentaron el descubrimiento de una colección de vehículos antiguos completamente abandonados en un predio que aún presentaba signos de actividad, lo que los obligó a moverse con cautela y en silencio.

Antes de ingresar al galpón principal, encontraron un Renault 4 Furgón y un Austin A30, cubiertos de polvo pero todavía reconocibles. Ese anticipo confirmó que estaban frente a un verdadero tesoro detenido en el tiempo.

Sedanes, camiones históricos y deportivos británicos Dentro del hangar apareció una variedad sorprendente de modelos. Uno de los más llamativos fue un Vauxhall Cresta PA de 1959, símbolo del diseño británico de posguerra. También destacaba un Dodge Brothers Truck de los años 30 y un elegante DeSoto Deluxe Special, referente del lujo estadounidense dentro del grupo Chrysler.

El conjunto sugiere que algunos vehículos estaban en proceso de restauración, aunque hoy permanecen cubiertos de polvo y óxido, como si el tiempo se hubiera detenido de manera abrupta. Entre las piezas mejor conservadas se encontraba un Rover P5 de 1965, que aún tenía las llaves en su interior. El recorrido incluyó además un MG MGA, clásico roadster producido entre 1955 y 1962, y un refinado Mercedes-Benz 220S, sedán alemán fabricado a fines de los años 50.

