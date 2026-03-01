Atención AUH: cuándo comienzan los depósitos de ANSES en marzo 2026 + Seguir en









El organismo previsional confirmó el cronograma del tercer mes del año y los valores actualizados tras el último ajuste por inflación.

ANSES confirmó el cronograma de pagos para marzo 2026.

El tercer mes del año llega con novedades para las familias que perciben beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El organismo previsional informó las fechas de acreditación y los importes vigentes después de la actualización basada en el índice de precios.

Como pasa todos los meses, el pago se organiza según la terminación del DNI. Además, en el caso de la AUH, continúa la modalidad de retener un porcentaje hasta que se presente la documentación obligatoria.

auh anses.webp Monto de la AUH de ANSES en marzo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un incremento del 2,9% tras la difusión del último dato de inflación. Con ese aumento, la Asignación Universal por Hijo quedó en $132.774,44.

De todas formas, el organismo abona el 80% del total hasta la presentación de la Libreta AUH. Por ese motivo, el importe que se acredita cada mes es de $106.219,55. El 20% restante se acumula y se paga cuando el titular presenta la Libreta que certifica escolaridad, controles médicos y vacunas.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor es de $432.333,05. También se retiene el mismo porcentaje hasta cumplir con el trámite anual. La Asignación por Embarazo tiene un haber mensual de $106.219,55.

Extras que se pueden cobrar Además del monto mensual, algunas familias acceden a sumas complementarias. Entre ellas se encuentra la Tarjeta Alimentar, cuyo importe varía según la cantidad de hijos: $52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para quienes tienen dos hijos.

$108.062 en el caso de tres o más hijos. También se puede percibir el 20% retenido durante el año anterior una vez presentada la Libreta AUH. El Complemento Leche está destinado a titulares con hijos menores de 3 años y consiste en un solo pago de $40.000. Por otra parte, quienes estén dentro de los topes establecidos pueden recibir Asignaciones Familiares. En marzo, la Asignación Familiar por Hijo es de $66.393,57 y la correspondiente a hijo con discapacidad en $216.175,52. Estos beneficios se depositan junto con el haber principal, siempre que el grupo familiar cumpla los requisitos vigentes. Cuándo cobro la AUH en marzo El calendario de pagos correspondiente a marzo 2026 se organiza por la terminación del documento: DNI finalizados en 0: 9/3

DNI terminados en 1: 10/3

DNI terminados en 2: 11/3

DNI terminados en 3: 12/3

DNI terminados en 4: 13/3

DNI terminados en 5: 16/3

DNI terminados en 6: 17/3

DNI terminados en 7: 18/3

DNI terminados en 8: 19/3

DNI terminados en 9: 20/3 El dinero se acredita en la cuenta bancaria declarada por el titular.

